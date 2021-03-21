Oto satışında yeni dönem

Otomotiv sektörü, taksitli satış düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle yeni bir döneme ‘merhaba’ dedi.

Araba alacak olan herkesi yakından ilgilendiren karar, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenlemeye göre, taşıt satışlarında 60 aya kadar taksitlendirme uygulanabilecek.

Otomobil almak için yeterli nakit birikimi olmayanları sevindiren düzenleme, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le hayata geçti. Söz konusu yönetmeliğe eklenen yeni bir maddeyle otomotivde taksit sayıları düzenlendi.

Yasal düzenlemeye göre, nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt satışında taksit süresi 60 ay olarak belirlendi. 120 bin ile 300 bin lira arasında olan taşıtlarda 48 ay taksit yapılabilecek. 300 bin ile 750 bin TL arasında olanlarda 36 ay, 750 bin lira üstü değerde olan taşıtlarda ise taksit sayısı 24 ay olacak. Faizsiz satışın önünü açma amacıyla yapıldığı belirtilen düzenlemenin sıfır ve ikinci el araç alım-satımında ne şekilde uygulanacağı ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

‘BEKLEYİP GÖRECEĞİZ’

Motorlu taşıt alımında 24 ile 60 ay arasında taksit imkanı getiren düzenleme, otomotiv sektörü temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Alınan kararın piyasaya etkilerini değerlendiren sektör temsilcileri, “Düzenlemenin faydalarını bekleyip hep birlikte göreceğiz” diye konuştular.

OTOPARK köşemize konuşan otomotivciler, yaptıkları değerlendirmelerde şu görüşlere yer verdiler:

“Piyasanın canlılık kazanması açısından yapılan taksit düzenlemesini olumlu bir adım olarak görüyoruz. Bu düzenlemenin özellikle düşük fiyatlı araç segmentinde hareketliliği artıracağına inanıyoruz.

Öte yandan yeni düzenlemenin lüks araç satışlarını kontrol altına alma amacı taşıdığı yönünde de görüşler var. Bu hususta tahmin edilen etkilerin ne olacağını şimdiden kestirmek güç. O nedenle yorum yapmak için henüz vakit erken.”

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021, 18:50