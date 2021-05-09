Otomotivde durgunluk

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde otomotiv sektörü de durgun bir döneme girdi.

Edinilen bilgilere göre, sıfır kilometre araç satışlarının yanı sıra ikinci elde de dikkat çeken bir düşüş gözlendi.

OTOPARK köşemiz için değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, otomobil üretiminin yavaşlaması, ikinci el fiyatlarındaki artış gibi sebeplerin de piyasada durgunluğa neden olduğuna işaret ettiler.

Tam kapanmayla birlikte uygulanan kısıtlamaların yaşanan durgunluğu zirveye taşıdığını anlatan uzmanlar, “2020 yılını rekorla kapatan ikinci el piyasası dahi içinde bulunduğumuz süreçte sessizliğe gömüldü” diye konuştular.

Otomotivde artan taleple birlikte ikinci elde ortaya çıkan aşırı değerlenmenin sektörü olumsuz etkilediğini vurgulayan uzmanlar, piyasanın normale dönmesi için salgınla ilgili tedbirlerin bir an önce meyve vermesi gerektiğini ifade ettiler.

Sıfır kilometre araç ve bazı parçaların tedariğinde yaşanan sıkıntıya da değinen uzmanlar, açıklamalarını şöyle sürdürdüler:

“Geçen yıl hareketli günler geçiren otomobil sektörü, bu yıl kredi oranlarının yüksek olması, kapanmayla birlikte uygulanan kısıtlamalar ve düşen alım gücü gibi nedenlerle durgunluğa girdi.

Kripto para ve borsa gibi araçlara kayan yatırımlarla birlikte sektörde kan kaybı yaşandı. Bu süreçte ikinci el fiyatlarında kısmi bir düşüş gözleniyor. Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte yaz aylarının daha hareketli geçmesini bekliyoruz. Bu yüzden yılın geriye kalan kısmının ticari açıdan daha bereketli olacağına inanıyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2021, 18:08