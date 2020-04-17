OTOMOTİVİ DE VURDU

Dünya çapında etkili olan ve Türkiye’de de hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını, otomotiv sektörünü de vurdu.

Tüketim alışkanlıklarını değiştirdiği gözlemlenen salgın tehdidi, sıfır kilometre araç satışlarının ardından ikinci ele kadar sirayet etti.

Çorum Belediyesi, tedbirler kapsamında aldığı kararla Açık Oto Pazarı’nın geçici süreyle kapandığını duyurdu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından yapılan açıklamada, Çorum Oto Galericiler Sitesi mevkiinde kurulan İkinci El Oto Pazarı’nın yeni bir duyuru yapılıncaya kadar kapatıldığı kaydedildi.

OTOPARK Otomobil Köşesi olarak Oto Pazarı kapalı olduğu için biz de geçici bir süreyle ikinci el fiyatlarını okurlarımızla paylaşamayacağız. Ancak, yazılarımızla sektördeki gelişmelerden sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.

Hayatı derinden etkileyen bu sürecin selametle geride bırakılmasını temenni ediyor, sağlık ve afiyet dolu günler diliyoruz.