OTOPARK’ın yeni sponsoru KARATAŞ

Otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşlarından KARATAŞ GRUP, otomobil tutkunlarının buluşma noktası OTOPARK’a sponsor oldu.

Gazeteniz Hakimiyet’in ilgiyle takip edilen otomobil sayfası OTOPARK, KARATAŞ GRUP’la sponsorluk konusunda anlaştı.

Fiat, Honda, Hyundai, Peugeot, Opel ve Citroen yetkili satıcısı KARATAŞ GRUP, bir yılı aşkın süreyle OTOPARK’ın destekçisi olacak.

GÖZDE MARKALARDAN TAM DESTEK

Çorum’un ilk ve tek otomobil sayfası OTOPARK, sektördeki gelişmelerin yanı sıra Fiat, Honda, Hyundai, Peugeot, Opel ve Citroen markalarının reklamlarıyla karşınızda olacak.

Otomotiv sektörünün nabzını tutan OTOPARK, KARATAŞ GRUP’un katkılarıyla Hakimiyet okurlarıyla buluşmaya devam edecek.

SEKTÖRÜN KALBİ OTOPARK’TA ATMAYA DEVAM EDECEK

2007 yılından bu yana yayınlanan OTOPARK, sektör analizlerinden otomobil dünyasındaki yeniliklere, sıfır kilometre ve ikinci el otomobil piyasasından servis hizmetlerine, sürücülerin dikkat etmesi gereken hususlardan araç bakımındaki püf noktalara, trafik kurallarıyla ilgili hatırlatmalardan sürüş tavsiyelerine kadar pek çok haber ve gelişmeyi okurlarıyla paylaşmaya devam edecek.

Fiat, Honda, Hyundai, Peugeot, Opel ve Citroen yetkili satıcısı KARATAŞ GRUP’un sponsorluğundaki yeni dönemin hayırlı olmasını diliyor, geride bıraktığımız 1 yıl boyunca OTOPARK’ın destekçisi olan Ford yetkili bayii Evlüce Otomotiv’e de teşekkür ediyoruz.