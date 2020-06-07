Salgın sonrası bisiklete ilgi arttı

Koronavirüs salgını sonrası Çorum’da bisiklet kullanım oranındaki artış dikkat çekiyor.

Kontrollü normalleşme sürecinde, cadde ve sokaklardaki bisiklet ve motosiklet sayısında hissedilir bir artış gözleniyor.

Sosyal mesafe gibi tedbirlerin uygulanacağı ‘yeni normal’ döneminde bireysel ulaşım araçlarına ilginin arttığını belirten uzmanlar, bisikletin bu süreçte en çok talep gören araç olduğunu dile getirdiler.

OTOPARK köşemize konuşan uzmanlar, pandemi gerçeğinin ulaşım alışkanlıklarında da değişime neden olduğuna işaret ettiler.

Avrupa kentlerinde gözlenen bisiklet kullanım alışkanlığındaki artışın Türkiye’ye de yansıdığını anlatan uzmanlar, yeni dönemde toplu taşıma araçları yerine bireysel taşıtların ön plana çıktığını ifade ettiler.

Trafik yoğunluğundan ve kalabalık ortamlardan uzak kalmak isteyenlerin bisiklet ve motosiklet gibi taşıtlarla kendilerine daha sağlıklı bir seçenek oluşturduklarını vurgulayan uzmanlar, “Bisiklet kullanımının özendirilmesi için KDV indirimi, bisiklet yollarının yaygınlaştırılması hususunda gerekli adımlar atılmalı” diye konuştular.

Fiziksel aktivite imkanı sunması nedeniyle sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikletin, sosyal hayatta hak ettiği yeri bulabilmesi için kültürel bir dönümüşe de ihtiyaç olduğuna işaret eden uzmanlar, bu hususta yapılacak çalışmaların büyük önem taşıdığını sözlerine eklediler.