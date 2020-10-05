Sektörün kalbi yine OTOPARK’ta atacak

Çorum'un ilk ve tek otomobil sayfası OTOPARK tarafından düzenlenen 'Tanıtım Günleri' başlıyor.

Yerel basının öncüsü Hakimiyet’in geleneksel organizasyonlarından olan ‘OTOPARK Tanıtım Günleri’, bu yıl 11. kez okurlarıyla buluşuyor.

Gazeteniz Hakimiyet'in ilgiyle takip edilen özel sayfası ve otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşlarının işbirliğinde gerçekleştirilen 'OTOPARK Tanıtım Günleri'nin on birincisi yarın başlıyor.

Otomotiv sektörünün gözde firmaları tarafından satışa sunulan son model araçların tanıtılacağı ‘11. OTOPARK Tanıtım Günleri’ çerçevesinde, servis kampanyaları ve diğer hizmetler hakkında da bilgiler verilecek.

Hakimiyet Gazetesi okurları başta olmak üzere tüm otomobil tutkunlarının takip edeceği etkinliğe katılanlar, Çorum’daki otomotiv firmaları ile piyasaya sundukları otomobil ve ticari araçları yakından tanıma fırsatı bulacaklar.

İLK DURAK SİMA OTOMOTİV

OTOPARK Tanıtım Günleri'nde ilk durağın Renault-Dacia yetkili satıcısı Sima Otomotiv olacağını belirten Recep Mebet, bugün gerçekleşecek etkinlikle ilgili haberlerin gazetemizin yarınki sayısında yer alacağını kaydetti.

Hafta boyunca her gün 10.00-12.00 saatleri arasında düzenlenecek olan 'OTOPARK Tanıtım Günleri'ne, isteyen tüm otomobil firmalarının evsahipliği yapabileceğini belirten Mebet, hizmetlerini ve son model araçlarını Çorumlular'a tanıtmak isteyen tüm markaları organizasyonda yer almaya davet etti.

Düzenlenecek etkinliklerle ilgili tanıtımların Hakimiyet Gazetesi'nden takip edilebileceğini vurgulayan OTOPARK Editörü Mebet, organizasyonla ilgili detaylı bilginin 224 24 00 (116) numaralı iletişim hattından alınabileceğini sözlerine ekledi.