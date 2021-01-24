Sürücü sayımız 240 bine ulaştı

Çorum’da ehliyetli sürücü sayısının 240 bine ulaştığı kaydedildi.

İstatistiki verilere göre, 2020 yılı sonu itibariyle Çorum genelindeki motorlu taşıt sürücü sayısının 239 bin 262 olduğu bildirildi.

İl genelindeki sürücülerin yüzde 65’inin şehir merkezinde ikamet ettiği, geriye kalan yüzde 35’ninse ilçelerde trafiğe çıktığı öğrenildi.

SON İKİ YILDA YÜZDE 2,3’LÜK ARTIŞ

OTOPARK’ın araştırmasına göre, Çorum’daki toplam sürücü sayısı son iki yılda 5 bin 443 kişi arttı.

2018 yılı sonu itibariyle 233 bin 819 olan il genelindeki sürücü sayısı, yüzde 2,3 oranında artarak 239 bin 262’ye ulaştı.

Yaşanan artışa paralel olarak şehir merkezi ve ilçelerdeki sürücü sayısının da arttığı kaydedildi. Öte yandan Çorum’da trafiğe çıkan sürücülerden yaklaşık yüzde 70’inin erkek, geriye kalan yüzde 30’unun ise kadın olduğu belirtildi.

NÜFUSUMUZUN YÜZDE 45’İ EHLİYETLİ

Çorum nüfusunun yüzde 45’inin ehliyetli olduğu belirlendi.

Araştırmamıza göre, Türkiye genelindeki her 1.000 sürücüden 8’i Çorum’da trafiğe çıkıyor.

Geçen yılın rakamlarına göre 530 bin 864 nüfuslu Çorum’da her yüz kişiden 45’inin motorlu taşıt sürücü belgesi sahibi olduğu tespit edildi.

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH 31 ARALIK 2022

Sürücü belgesi işlemleri, 2 Nisan 2018 tarihinden bu yana Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri’nce yürütülüyor.

Tüm sürücü belgelerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uluslararası standartlara uygun olarak yenilenmesi hedefleniyor.

Ehliyetini yenisi ile değiştirmek isteyen sürücülerin, gerekli evrakları hazırlayarak Nüfus Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekiyor.