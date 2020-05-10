Sürücülere Ramazan tavsiyesi

Ramazan Ayı’nda, özellikle iftar saati öncesinde trafik kazalarının büyük oranda arttığı belirtildi.

Yapılan araştırmalara göre, İftar vaktine doğru sürücülerde, kan şekerinin düşmesinden de kaynaklanan aceleci ve sabırsız davranışlar gözlendiği, bu durumun trafik kazalarına sebebiyet verdiği kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar, istatistiki verilere göre Ramazan ayında trafik kazalarının yüzde 35 oranında arttığını, kazaların özellikle öğle ve iftar saatlerinde yoğunlaştığını ifade ettiler.

Sürücülerin en çok ‘yakın takip’ kuralı ihlalinden kaynaklanan ‘arkadan çarpma’ ve ‘kavşaklarda geçiş önceliğine uymama’ kusurlarını işlediklerini belirten uzmanlar, şu tavsiyelerde bulundular:

‘SABIRLI ve SAKİN OLUN’

“Ramazan Ayı’nda sürücülerin, özellikle iftar saatine doğru kan şekerinin düşmesinden de kaynaklanan aceleci ve sabırsız davranışlar sergilemesi kazalara sebebiyet veren en önemli nedenler arasında yer alıyor.

Ramazan boyunca iftar saatinde şehir merkezinde bulunan cadde ve kavşaklarda trafik ekipleri, motorize ve yaya görevliler ile çeşitli tedbirler alıyor.

Sürücülerin, görevlilerin ikaz ve işaretlerine uygun hareket etmeleri, trafik kazalarının meydana gelmesini önleme bakımından büyük önem taşıyor. O nedenle tüm sürücülerden iftar öncesinde sakin olmaları ve acele etmemeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca, sürücülerin iftar saatlerinde yoğun olan caddeler yerine alternatif yolları kullanmaları da öneriliyor.”