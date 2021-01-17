Taşıt sayısında yüzde 3’lük artış

Çorum’da trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı geçen yıl yüzde 3.11 oranında arttı.

Trafikteki toplam araç sayısı 2020’de bir önceki yıla göre 5 bin 395 adetlik artış gösterdi. Böylece son iki yıl boyunca düşük seyreden artış oranı yeniden yüzde 3’ün üzerine çıktı.

TAŞITLARIN % 60’I MERKEZDE, % 40’I İLÇELERDE

'Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ne göre, Çorum plakalı motorlu taşıt sayısı 173 bin 461’den 178 bin 856’ya yükseldi.

Şehir merkezindeki taşıt sayısı 110 bini bulurken, ilçelerdeki toplam araç sayısı ise 70 bin adet civarına geriledi. Edinilen bilgilere göre Çorum’daki motorlu taşıt artışının önemli bir bölümünü geçen yıl trafiğe çıkan sıfır kilometre araçlar oluşturdu.

EN FAZLA ARTIŞ OTOMOBİLDE

Çorum’daki motorlu kara taşıtlarının 83 bin 493’ü otomobil, 2 bin 704’ü minibüs, 1.066’sı otobüs, 22 bin 845’i kamyonet, 4 bin 124’ü kamyon, 18 bin 396’sı motosiklet, 42 bin 291’i traktör, 1.489’inin çekici, 2 bin 448’inin ise tanker, arazi taşıtı, römork veya özel amaçlı taşıt olduğu belirtildi.

2020’de Çorum’da trafiğe çıkan motorlu taşıtlar arasında en fazla artış otomobil sayısında gerçekleşirken ikinci sırayı traktör, üçüncü sırayı ise hafif ticari araçlar aldı.

OTOPARK’ın araştırmasına göre Çorum’da motosiklet, kamyonet, kamyon ve çekici sayılarında da artış yaşanırken minibüs, otobüs ve tanker gibi bazı motorlu taşıtların sayısı ise geçen yıla oranla az da olsa düşüş gösterdi.

NÜFUSUMUZUN YÜZDE 33’Ü ARAÇ SAHİBİ

Türkiye genelindeki her 1.000 motorlu taşıttan 7’sini Çorum’da trafiğe çıkan araçlar oluşturuyor.

Geçen yılın rakamlarına göre 530 bin 864 nüfuslu Çorum’da her yüz kişiden 33’ünün araç sahibi olduğu, diğer bir ifadeyle her 4 kişiye bir motorlu taşıt düştüğü belirlendi.

İstatistiklere yansıyan araçların plaka kodunun ‘19’ olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Ankara, İstanbul ve Amasya plakalı araçların da yaygın olduğu Çorum’da trafiğe çıkan taşıt toplamının mevcut sayının çok daha üzerinde olduğunu ifade ettiler.