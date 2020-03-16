Taşıtlarda virüs temizliği

Hayatı olumsuz etkileyen korona virüs tehdidi, araç sahiplerini de tedbir almaya itiyor.

Otomotiv Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Uzmanı Fatih Kankurdan, dünyayı sarsan salgının otomotiv sektöründe de etkisini gösterdiğini söyledi.

Oto yıkamacıların korona virüse karşı özel temizlik yöntemleri geliştirdiklerini anlatan Fatih Kankurdan, toplu taşıma alanında kullanılan araçların da dezenfekte işleminden geçirildiğine işaret etti.

ÖNCE TEMİZLİK SONRA DEZENFEKSİYON

İç mekandan başlayarak araçların tepeden tırnağa dezenfekte edildiğini belirten Kankurdan, “Deri ve kumaş kaplamalarda yıkama, zemin, çatı, direk ve kapı altları ile tüm plastik yüzeylerde önce temizlik ardından dezenfekte çalışması yapılıyor. Ozon sterilizasyon ve klima bakımları ile araçlar antibakteriyel bir temizlikten geçiriliyor” diye konuştu.

İnsan sağlığını tehdit eden korona virüse karşı hijyenik önlemlerin öneminden bahseden Kankurdan, OTOPARK köşemize yaptığı açıklamada şu tavsiyelerde bulundu:

ANTİBAKTERİYEL TEMİZLİK UYGULAMALARI YAYGINLAŞIYOR

“Dünya kamuoyunda büyük panik oluşturan ve ülkemizde de etkisini gösteren korona virüse karşı hijyenik tedbirler artıyor. Kişisel yaşam alanları içinde sayılan otomobillerin dezenfekte edilmesi de bu süreçte gündeme geldi.

Milyarlarca bakteri barındıran araçlar, mutlaka antibakteriyel temizlikten geçirilmeli. Bu amaçla harekete geçen sektör temsilcileri, otomobiller için hijyen sağlık paketleri hazırlayarak uygulamaya başladılar. Özel cihazlarla yapılan bakteri ölçümlerinin ardından aşındırıcı ve zehirleyici etkisi olmayan, içeriğinde su, oksijen ve kolloidal gümüş olan bileşenler araç içerisine püskürterek dezenfekte işlemi yapılıyor. Yaklaşık 2 saat süren bu işlem sayesinde virüslere karşı araç içerisinde bir koruma kalkanı oluşturuluyor.

Halk sağlığı açısından büyük tehdit oluşturan virüsün yayılmasını engellemek için başlatılan bu uygulamalar kapsamında toplu taşıma araçlarının yanı sıra bireysel taşıtlar da dezenfekte ediliyor.

Bilindiği üzere virüs, bakteri ve mantarlar, klimalar başta olmak üzere otomobillerin pek çok noktasında kolaylıkla barınıp çoğalabiliyor. Gerçekleştirilen dezenfekte uygulamaları sayesinde araçlar bu gibi zararlılardan arındırılarak sürücü ve yolculara hijyenik bir ortam sunuluyor.

Araç sahipleri, bu uygulamaları mutlaka güvendikleri işletmelerde ve lisanslı ürünlerle yaptırmalılar. Aksi takdirde, merdiven altı uygulamalar ve ürünlerin temizlik yerine ciddi hasarlar oluşturabileceğini de akıldan çıkarmamak lazım.

‘ARACINIZI BAKTERİLERE KARŞI DEZENFEKTE EDİN’

Araçların dezenfekte edilmediği bir ortamda maske takmanın ve elleri temiz tutmaya çalışmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle aracını bakterilerden arındırmak isteyen sürücüler, isterlerse kendi imkanlarıyla da çeşitli tedbirler alabilirler. Araçların tavanı, tabanı ve iç atmosferi mutlaka dezenfekte edilmeli. Üstelik bu hususta alınacak temizlik tedbirleri en az 15 günde bir tekrar edilmeli.”