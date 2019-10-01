RECEP MEBET

Otomobil tutkunları tarafından ilgiyle takip edilen ‘OTOPARK 10. Tanıtım Günleri’ devam ediyor.



Toyota yetkili satıcısı Şamlıoğlu Otomotiv’in evsahipliğinde düzenlenen 'OTOPARK Tanıtım Günleri', Ankara Yolu 5. kilometrede hizmet veren Toyota Plaza'da gerçekleşti.

Dün düzenlenen programa Şamlıoğlu Otomotiv Genel Müdürü Onur Şamlı, Satış Müdürü Abdullah Çoban, Servis Müdürü Fatih Kırdı, İkinci El Satış Müdürü Mutlu Erdem, Satış Temsilcileri Tunahan Kıyılmak, Ayşe Balcı ve Seda Kavacıklı ile Toyota müşterileri katıldı.





‘OTOMOBİL SATIŞINDA LİDERİZ’

OTOPARK Tanıtım Günleri'nde konuşan Şamlıoğlu Otomotiv Satış Müdürü Abdullah Çoban, sektördeki daralmaya inat pazar paylarını artırdıklarını söyledi.

Otomobil satış rakamlarıyla 2018’i Çorum’da lider kapattıklarını ve 2019’un son çeyreğine de lider girdiklerini vurgulayan Abdullah Çoban, hedeflerinin bu seneyi de zirvede tamamlamak olduğunu kaydetti.



TOYOTA’DA ZAM YOK

Haziran ayından bu yana aynı fiyatlarla satış yapmaya devam ettiklerini dile getiren Abdullah Çoban, istikrarlı bir grafik çizdiklerine işaret ederek, “Toyota’da zam yok” dedi.

“Olumsuz ekonomik gelişmelerden etkilenmeden pazar payını büyüten tek markayız” diyen Çoban, Corolla ve C-HR modellerinde 12 aya varan sıfır faizli kredi desteği sağladıklarını söyledi.

Benzersiz seçenekler içeren kampanya fırsatlarının devam ettiğini belirten Çoban, ‘Hybrid eşittir Toyota’ sloganıyla özdeşleşen modellerin büyük beğeni topladığını ifade etti. Çoban, şöyle konuştu:

“Toyota’nın gözde modelleri Yeni Corolla, Yeni Toyota Camry Hybrid , Yeni RAV4 Hybrid, Auris, Auris Touring Sports, C-HR, Hilux, Yaris’i müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.

Toyota Finans sisteminden kullanılabilecek kredi imkanı ile üstün teknolojilere sahip herhangi bir Toyota modeline sahip olmak çok kolay.

Kişiye özel finansal çözümleriyle bugüne kadar binlerce kişiyi otomobil sahibi yapan Toyota’nın yeni kampanyalarından yararlanmak isteyen herkese, kaçırılmaz fırsatlar sunuyoruz. Toyota Finans'la işlemleri hızla tamamlıyor ve Toyota sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz.



Satış kampanyalarımız hakkında detaylı bilgi almak, Toyota’nın yeni modellerini yakından görüp test etmek isteyen herkesi Şamlıoğlu Plaza’ya bekliyoruz.”