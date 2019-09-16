Trafikte biz de varız!

Çorumlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları, motorlu taşıt sürücülerinden trafikte saygı ve empati bekliyor.

Yollarda karşılaştıkları güçlüklerden bahseden iki teker tutkunları, sabırsız davranışlar sergileyen sürücülerden dert yandılar.



TRAFİKTE BİZ DE VARIZ!

Trafik güvenliği konusunda herkese önemli sorumluluklar düştüğünü hatırlatan bisikletliler, sürüş sırasında maruz kaldıkları tehlikeli hareketlerin telafisi mümkün olmayan sonuçlara, yaralanmalara ve hatta can kayıplarına neden olduğuna işaret ettiler.

OTOPARK’a konuşan bisikletliler, konuyla ilgili görüşlerini dile getirerek sürücülere seslendiler.



‘ARABA SİZİN, YOL HEPİMİZİN’

“Yolda bisiklet görüyorsanız lütfen yavaşlayın, korna çalıp selektör yapmayın. İki dakika kazanacağım diye sıkıştırıp karşınızdaki kimsenin can güvenliğini tehlikeye atmayın. Sabırlı olun ve gerektiğinde yol verin” diyen bisikletliler, “Unutmayın ki, sadece araba sizin, yol hepimizin” hatırlatmasında bulundular.



‘ÖNCE GÖZÜNÜ, SONRA KAPIYI AÇ’

Dikkatsizce açılan araç kapıları, bisiklet ve motosikletlilerin korkulu rüyası.

Trafikte yaşanan bisiklet kazalarının başlıca nedenlerinden biri, kontrolsüzce açılan araç kapıları.

Sürücü ve yolcuların araçtan inerken son derece dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatan uzmanlar, “Kapı koluna elinizi uzatmadan önce kafanızı kaldırıp aracınızın aynalarına bakın, yolu ve çevrenizi kontrol edin. Birden açmak yerine kapıyı yavaşça aralayın. Böylece başkalarını ve kendinizi tehlikeye düşürmeden güvenli bir şekilde araçtan çıkabilirsiniz” diye konuştular.



‘TRAFİK KURALLARI HERKES İÇİN’

Öte yandan trafik kurallarını ihlal eden bisiklet ve motosiklet kullanıcılarının da var olduğuna işaret eden yayalar ve sürücülerse, tehlikeli davranışlarla kendileri ve başkalarının can güvenliğini hiçe sayanlara tepki gösterdiler.

Dengesiz davranışlar sergileyen bu tür kimselerin yollarda ve hatta kaldırımlarda kol gezdiğine işaret eden vatandaşlar, trafik kurallarının herkes için geçerli olduğunun altını çizdiler.

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2019, 16:42