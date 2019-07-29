Traktör kazaları can alıyor

RECEP MEBET

Çorum’da meydana gelen traktör kazalarındaki artış dikkat çekiyor.

Hasat sezonu olması nedeniyle peş peşe gelen acı haberler, kazaların yükselen bilançosunu gözler önüne seriyor.

Haziran ve Temmuz aylarında zirveye çıkan kazalarda çok sayıda vatandaş hayatını kaybederken onlarca kişi ise yaralandı.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Traktör kazalarının daha çok engebeli arazilerde ve araç trafiğinin yoğunlaştığı yerlerde yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, gerekli güvenlik tedbirleri alınmadığı için çok sayıda ölümlü vak’a meydana geldiğine işaret ettiler.

Tarım aracı olan traktörlerin dikkat edilmediği takdirde büyük tehlikelere neden olduğunun altını çizen uzmanlar, son dönemde artan kazalara karşı yetkilileri harekete geçmeye davet ettiler.

‘TRAKTÖR SÜRÜCÜLERİ BİLİNÇLENDİRİLMELİ’

“Devrilen traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi” şeklindeki haberlerle gündeme gelen kazaların pek çoğunun ehliyetsiz sürücülerden kaynaklandığını belirten uzmanlar, denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini söylediler.

Güvenlik önlemleri olmadan trafiğe çıkan traktörlerin de karıştıkları kazalar nedeniyle büyük ziyana neden olduğuna vurgu yapan uzmanlar, ‘F Sınıfı’ ehliyet sahibi sürücülere yönelik kapsamlı bir bilinçlendirme çalışmasının faydalı olacağını dile getirdiler.