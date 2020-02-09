‘Tuzağa düşmeyin!’

İkinci el araç alım-satımıyla meşgul olan yetkisiz kimselerin, vatandaşları kandırarak otomotiv sektörüne zarar verdiği bildirildi.

Halk arasında ‘ayakçı’ ya da ‘değnekçi’ gibi isimlerle anılan bu gibi kimselerin ciddi mağduriyetlere neden olduğunu dile getiren otomotivciler, “Motorlu taşıtlar konusunda yeterli bilgisi olmayan, haksız gelir elde etme arzusuyla insanları tuzağa düşüren sahtekarlara kanmayın” uyarısında bulundular.

‘KAYIT DIŞI TİCARETE GÖZ YUMULMASIN’

Oto Pazarı dahil pek çok işlek noktayı mesken edinen ayakçıların kendi aracını satmak isteyen vatandaşları da ağlarına düşürdüğüne işaret eden sektör temsilcileri, “Yetki belgesiz, vergisiz, hiç bir resmiyet taşımadan kayıt dışı ticaret yapan bu kimselerle ilgili olarak yetkilileri harekete geçmeye davet ediyoruz” diye konuştular.

“Emeğinin ve ekmeğinin derdinde olan, işini hakkıyla yapan galerici esnafın hakkını gasp edenlere göz yumulmamalı” diyen otomotivciler, araba alım-satımının kurumsal firmalar aracılığıyla yapılmasının en güvenilir yöntem olduğunu kaydettiler.

Binbir güçlükle ortaya konan birikimlerin ehliyetsiz insanlarla yapılan ticaret sonucunda heba edildiğini anlatan sektör temsilcileri, “Yanlış kişilerle alışveriş yapıp kendinizi riske atmayın. Üç kuruş kazanç sağladığınızı düşünerek büyük zararlarla karşılaşmayın. Kısacası, güvenilir kuruluşlardan şaşmayın. Otomotiv firmaları, alıcı ve satıcıyı içine alan kaşılıklı sözleşme ile ikinci elde garanti imkanı da sunuyor” ifadelerini kullandılar.

SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE DİKKAT!

İkinci el araç alım satımında noterde yapılan sözleşmelerdeki hükümlerin de mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini dile getiren uzmanlar, garanti koşullarının geçerli olması için aracı firmanın bilgilerinin de söz konusu belgede yer alması gerektiğini hatırlattılar.

Noter sözleşmesindeki araç fiyatı tutarının da gerçek bedelden düşük olması halinde de alıcıların mağduriyet yaşayabildiğini anlatan uzmanlar, son dönemde bu tür problemlerde dikkat çeken bir artış yaşandığını söylediler.

Satın alınacak aracın ekspertiz kontrolünden geçirilmesinin de tüketicinin lehine olduğunu belirten uzmanlar, gizli kusurlardan kaynaklı maliyetlerle karşılaşmak istemeyenlerin bu hususta dikkatli olması gerektiğini sözlerine eklediler.