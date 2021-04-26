Vicdanının sesini dinle!

Evcil ya da yabani binlerce hayvan, şehir içi ve şehirler arası yollarda meydana gelen trafik kazalarında can veriyor.

Trafik canavarı, alınan tüm tedbirlere rağmen insanların yanı sıra hayvanların yaşamını da tehdit ediyor.

Hayvanseverler, sosyal mecrada yaptıkları paylaşımlarla her yıl binlerce hayvanı canından eden bu probleme dikkat çekiyorlar.

Yapılan paylaşımlarda, “Arabanızla çarptığınız bir hayvanı veteriner hekime götürdüğünüzde tüm masraflar trafik sigortanız tarafından karşılanır” mesajına yer veriliyor.

‘YASAL BOŞLUK VAR’

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz uzmanlar, trafik kazası sonucu yaralanan sahipsiz hayvanların veteriner masraflarının sigorta kapsamında olduğunu gösteren hukuki bir düzenleme bulunmadığını kaydettiler.

TBMM gündemindeki yasal düzenleme ile bu hususta bir adım atılmasını beklediklerini dile getiren uzmanlar, “Hayvanlara trafik kazası sonucu verilen zararın giderilmesine yönelik tedavi masraflarının Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası poliçe limitleri teminatı kapsamına alınması önem arz ediyor” ifadelerini kullandılar.

Öte yandan bazı sigorta şirketlerinin, anlaşmalı oldukları veteriner klinikleri aracılığıyla sunulan tedavi giderlerini fatura ile belgelendirilmesi halinde karşıladığı de belirtildi.

VİCDANINIZIN SESİNİ DİNLEYİN

Koşullar ne olursa olsun, trafik kazası sonucu yaralanmış bir hayvanın can çekişir vaziyette öylece yol ortasında bırakılmasına elbette duyarsız kalmak mümkün değil.

Böylesi bir durumda vicdanımızın sesini dinleyip harekete geçmekte fayda var. Şehir içinde yaşanan bu tür kazalarda yaralanan hayvanların belediyelelerin hayvan bakım merkezlerine de götürülebileceğine işaret eden uzmanlar, “Bunun için bulunduğunuz şehrin belediyesi ile iletişime geçip veterinerlik birimine başvurabilirsiniz” tavsiyesinde bulundular.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021, 01:04