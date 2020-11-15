Yaya önceliği lafta kalmasın

Trafikte yaya önceliği düzenlemesinin, Çorum’daki pek çok noktada ihlal edildiği belirtiliyor.

OTOPARK köşemize konuşan bazı vatandaşlar, ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla hayata geçirilen düzenlemenin şehir merkezindeki çoğu yaya geçidinde geçerliliğini yitirdiğini öne sürdüler.

‘YENİDEN FARKINDALIK OLUŞTURULMALI’

İçişleri Bakanlığı’nın üzerinde hassasiyetle durduğu düzenlemenin olumlu etkilerinin kısa sürdüğünü anlatan vatandaşlar, Çorum kamuoyunda konuyla ilgili yeniden bir farkındalık oluşturulması gerektiğine işaret ettiler.

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlayan düzenlemenin ilk zamanlarda titizlikle uygulandığını hatırlatan vatandaşlar, “Bugün pek çok işlek noktada yaya geçitlerinden geçmek için duyarlı bir sürücünün denk gelmesini bekliyoruz” diye konuştular.

‘DÜZENME LAFTA KALMASIN’

‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan edilen 2019’un ardından söz konusu düzenlemenin etkisini yitirdiğine dikkat çeken vatandaşlar, “Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz mesajını veren yöneticilerimizden bu meseleye sahip çıkmalarını rica ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Yaya geçidinde bekleyen yayaları gördüğü halde hızını artırıp geçen sürücüler olduğu gibi, “gelen araç beklemek zorunda” deyip aheste tavırlarla trafik akışını aksatan yayalar olduğuna da işaret eden vatandaşlar, konuyla ilgili topyekün bir duyarlılığa ihtiyaç olduğunu da sözlerine eklediler.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020, 17:25