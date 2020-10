YENİ i20 GÖZ KAMAŞTIRIYOR

RECEP MEBET

Otomobil tutkunlarının merakla beklediği Yeni Hyundai i20 görücüye çıktı.

B segmentinin gözde modelleri arasında yer alan yeni i20, Hyundai yetkili bayii Karataş Otomotiv tarafından Çorum’da satışa sunuldu.

Türkiye lansmanı dün yapılan yeni i20’yi tanıtan Karataş Otomotiv Satış Müdürü İbrahim Saçmacı, “Yeni Hyundai i20, 'duygusal sportiflik' isimli yeni tasarım dili, gelişmiş bağlanabilirlik ve güvenlik teknolojileri, yüzde 9 yakıt avantajı sağlayan 48V hafif hibrit destekli motoruyla dikkat çekiyor” dedi.

LANSMANA ÖZEL FİYAT

“Şık ve çarpıcı yeni i20, heyecan verici sportif tasarımıyla sınıfına yeni bir soluk getiriyor” diyen İbrahim Saçmacı, bir önceki nesilden daha geniş, daha uzun ve daha alçak tavanlı olan modelin üstün özellikleriyle tasarım ödülüne de layık görüldüğünü söyledi.

Satış Danışmanları Mehmet Gençkurt, Erdem Erişen ve Özge Sevinçoğlu’nun da hazır bulunduğu tanıtımda konuşan Saçmacı, “B segmentinin gözde modeli Hyundai i20 yenilendi. Yepyeni tasarımı, teknolojileri ve hibrit motoruyla öne çıkan yeni Hyundai i20’nin fiyatı da belli oldu. Yeni Hyundai i20’yi 158 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyoruz” dedi.

‘HEYECANI YENİDEN KEŞFET’

Hyundai’nin yeni tasarım kimliğine uygun olarak tasarlanan i20’nin özelliklerinden bahseden Saçmacı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Her gün sizi bekleyen sorumluluklar, tutulması gereken sözler, gidilmesi gereken seyahatler varsa, tüm bunlar için çıkacağınız yolculuklar da var. İşte bu yüzden Yeni Hyundai i20 verimli motor seçenekleri, sınıfının en iyi güvenlik ve bağlantı donanımları gibi akıllı teknolojilerle donatıldı. Çıktığınız her yolculuğun keyfine varmanız için teknoloji kullanıldı.

İlk izlenim önemlidir. En başarılı modellerimizden birini işte tam da bu yüzden tamamen yeni, göz alıcı bir tasarımla güncelledik. Yepyeni i20 Avrupa’da ‘Duygusal Sportiflik’ tasarım dilimizi yansıtan ilk otomobil. Peki sonuç? Modern ve dinamik siluetiyle yollarda öne çıkan, sürüşü kadar görüntüsüyle de güzel bir otomobil.

Bu büyük ölçüde yeni tasarım kimliğimiz olan ‘Duygusal Sportiflik’ sayesinde gerçekleşen bir devrim.

Rakiplerinden ayrılarak öne çıkan Yeni Hyundai i20, iç tasarımındaki detaylarla olduğu kadar dış tasarım çizgisiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

Yeni Hyundai i20, yolları herkes için daha güvenli hale getiren yeni güvenlik donanımları sunuyor. Sınıfının en iyi dijital kokpitine ve bağlantı özelliklerine sahip olan Yeni Hyundai i20’nin akıllı teknolojileriyle konforlu seyahat edin; kablosuz olarak bağlanın ve yoldayken otomobilinizi sesinizle kontrol edin.”

YENİ i20’Yİ YAKINDAN TANIYALIM

Yeni Hyundai i20, Türkiye'de Jump, Style, Style Plus, Elite ve Elite Plus donanım seviyeleriyle tercih edilebilecek. 10 farklı gövde rengi seçeneğine sahip olan yeni i20, siyah tavan opsiyonuyla toplamda 17 farklı kombinasyonla sunuluyor. Giriş seviyesinde 15 inç alaşımlı jantlarla sunulan yeni i20'nin beş kapılı versiyonunda bir ilk olarak üst donanım seviyelerinde 17 inç çaplı jantlar karşımıza çıkıyor.

Yeni Hyundai i20'nin giriş seviyesinde manuel klima, hız sabitleme, Bluetooth bağlantısı ve otomatik yanan ön farlar gibi standart donanımlar dikkat çekerken, Style paketinde 8 inç dokunmatik ekran ve 6 hoparlör, akıllı telefon yansıtma, geri görüş kamerası gibi donanımlar devreye giriyor. Yeni i20'nin Style Plus versiyonunda ise bu donanımlara 17 inç çift renkli alaşımlı jantlar, çift yönlü açılır sunroof, Full LED ön-arka farlar ve kablosuz şarj desteği ekleniyor.

Yeni Hyundai i20'nin Elite donanım seviyesine geçtiğimizde Style Plus donanımına ek olarak yan ve perde hava yastıkları, dijital klima, yağmur sensörü ve karartmalı dikiz aynası gibi donanımlar görüyoruz. En tepede yer alan Elite Plus donanımında ise 10,25 inç dijital gösterge ekranı, 10,25 inç ekrana ve dahili navigasyona sahip bilgi-eğlence sistemi, 8 hoparlörlü Bose ses sistemi, şerit takip yardımcısı, ön çarpışma önleme yardımcısı, uzun far asistanı ve sürücü dikkat uyarısı gibi gelişmiş donanımlar görüyoruz.

Yeni i20, daha iyi bir çevre için sınıfının rekabetçi karbondioksit verimliliğini sunan yeni motor seçenekleriyle geliyor. Yenilikçi 48V Hafif Hibrit Sistemi ve 1.0 Litre Turbo Benzinli Smartstream motor, 7 ileri çift kavramalı şanzımanla (7 ileri DCT) sunulurken 1.4 Litrelik Atmosferik Benzinli motor ise 6 ileri tam otomatik ve 6 ileri manuel şanzıman seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Yeni i20, 100 PS gücüne sahip güçlü motor ve şanzıman kombinasyonlarıyla performans ve yakıt tüketimi beklentilerine en iyi şekilde cevap veriyor.

“Tüm Hyundai’ler gibi, yeni i20 de en yüksek kalite standartlarında üretilir. Biz de, arabanız için endişelenmeden yolculukların keyfini çıkarabilmeniz için bu kaliteyi beş yıllık sınırsız mesafe garantisiyle birlikte sunuyoruz. Otomobil sektöründeki en iyi garantilerden birinin sunduğu iç huzurun ve mutluluğun tadını çıkarın” diyen İbrahim Saçmacı, “Yeni i20’yi yakından görmek, test etmek ve detaylı bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 3. kilometrede hizmet veren Karataş Otomotiv Hyundai Plaza’ya bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (ADVERTORİAL)

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 20:20