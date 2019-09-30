Yeniliklerin öncüsü: FORD

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Hakimiyet Gazetesi OTOPARK otomobil sayfası tarafından düzenlenen ‘10. Tanıtım Günleri’ başladı.

OTOPARK Tanıtım Günleri’nin ilk durağı, Ford yetkili satıcısı Evlüce Otomotiv oldu.

Çorum’da otomotiv sektörünün nabzını tutan OTOPARK tarafından düzenlenen ‘Tanıtım Günleri’ dün Evlüce Otomotiv’in evsahipliğinde gerçekleşti.

Düzenlenen programa Evlüce Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Budak, Satış Müdürü Goncagül Türkmen, Servis Müdürü H. İbrahim Kılıç, Satış Danışmanları Merihay Koçak, Bilgehan Kunduz, Ali Ergin ve Fatma Ayancı, 2. El Satış Danışmanı Ender Gönen ile Ford müşterileri katıldı.

OTOPARK sayfası ile otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşlarından Evlüce Otomotiv işbirliğinde düzenlenen programda Ford’un yeni modelleri ile satış ve servis hizmetleri tanıtıldı.



YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜYÜZ’

Düzenlenen programda konuşan Evlüce Otomotiv Satış Müdürü Goncagül Türkmen, “Otomotiv pazarının lider markalarından Ford, yeniliklerin öncüsü olmaya devam ediyor” dedi.

Yenilik atağını 2019 yılında da sürdüren Ford’un binek ve ticari modellerinde dikkat çeken dönüşümlere imza attığını vurgulayan Goncagül Türkmen, “Transit ve Custom’ın yanı sıra Focus ve Kuga gibi modellerimiz de yenilendi” dedi.



EVLÜCE’YE ‘SATIŞTA MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ’

“2019 yılındaki başarılı hizmet grafiğimizle ‘Satışta Mükemmellik Ödülü’ne layık görüldük” diyen Türkmen, yılın son çeyreğinde elde ettikleri başarıyı taçlandırma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Türkmen, Devlet bankalarının sunmaya başladığı düşük faizli kredi imkanının yerli üretim Ford modellerinde de geçerli olduğunun altını çizdi.

16+1, 19+1 ve 20+1 koltuk kapasiteli Yeni Transit Okul Minibüsü’nün sahip olduğu güvenlik ve donanım özellikleriyle sınıfının gözdesi olduğunu dile getiren Türkmen, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Yeni Ford Focus, Fiesta, Mondeo, EcoSport, Kuga ve Edge gibi binek modellerimizin yanı sıra Yeni Ford Ranger, Tourneo Courier, Connect, Tourneo Custom ve yeni Transit gibi ticari modellerimizi de müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.

Ford Finans ve Koç Finans işbirliğiyle, ‘Herşey Dahil Finans Paketi’ kapsamında tüm binek ve ticari araç modellerimizde 12 aya varan sıfır faizli kredi imkanı sağlıyoruz.

Devam eden kampanyalarımız hakkında detaylı bilgi almak, yeni modellerimizi yakından görüp test etmek isteyen herkesi Ankara Yolu 7. kilometrede hizmet veren plazamıza bekliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2019, 19:57