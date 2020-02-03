Yolcu otobüslerinde güvenli seyahat denetimi

Şehirler arası yollarda, trafik kazalarından kaynaklı tek bir can kaybının dahi yaşanmaması için denetimler sıklaştırıldı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış tedbirleri ve güvenli seyahat konusunda seferberlik başlattı.

Yurt çapında yaşanan trafik kazaları içinde yolcu otobüslerinin karıştığı olayları mercek altına alan ekipler, ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçmek için bir dizi çalışma hazırladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Feyzullah Dursun’un da katıldığı denetimlerde uykusuzluk ve yorgunluktan kaynaklanan sürücü ihlallerini önlemek için kolları sıvayan ekipler, Çorum Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevreyolu’ndaki uygulama noktalarında denetimler yaptılar.

Kaymakçı Yokuşu ve Koparan mevkiindeki trafik ekiplerini denetleyen Feyzullah Dursun, yolcu otobüsü şoförleri ve vatandaşlara yönelik önemli hatırlatmalarda bulundu.

Otobüs şoförlerinin alkol testinden de geçirildiği denetimlerde kış lastiği kullanımının önemine işaret eden Dursun, tüm yolcuların seyahat boyunca mutlaka emniyet kemeri takması gerektiğini kaydetti.

Vatandaşların güven ve huzur içinde seyahat edebilmeleri için denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Dursun, sürücü ve yolculardan kurallara mutlaka kurallara uymalarını istedi.