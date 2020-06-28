Yüksek muayene ücretlerine tepki

Araç muayene ücretlerinin yüksekliğinden dert yanan vatandaşlar, uygulanan mevcut tarifeye tepki gösterdiler.

OTOPARK köşemize konuşan taşıt sahipleri, “Araç muayenesi adeta soyguna dönüştü” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

“Araç muayene ücretleri aldı başını gidiyor” diyen vatandaşlar, yetkililerden bu konuda acil düzenleme bekliyor.

Tepki toplayan zamlı fiyat tarifesinin ekonomik açıdan vatandaşı mağdur ettiğine dikkat çeken araç sahipleri, hükûmet temsilcilerinin bu konuda elini taşın altına koyması ve çözüm üretmesi gerektiğine işaret ettiler.

Gider kalemleri sınırlı olan muayene istasyonlarının uyguladığı zamlı tarifenin eleştirilerin odağında yer aldığını anlatan otomotivciler de araç muayene ücretlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söylediler.

“Araç muayene ücretleri, özel hastane muayene ücretlerinden pahalı” diyen sektör temsilcileri, pandemi sürecinde gecikme ücretlerinin de affedilmesini istediler.

2020 yılı fiyat listesine göre otobüs, kamyon, çekici ve tanker muayene ücreti 462,56 TL; otomobil, minibüs, kamyonet, özel taşıtlar ve arazi araçları muayenesi 342,20 TL; traktör ve motosikletler için ise 174,64 TL lira alınıyor. Öte yandan egzos kontrolü için ise 68 lira ödeniyor.

Mevcut ekonomik koşullarda vatandaşların vergi ve sigorta ücretlerini dahi ödemekte güçlük çektiğini vurgulayan araç sahipleri, yüksek muayene ücretleri ve gecikme cezalarına el atılarak gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ettiler.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2020, 17:51