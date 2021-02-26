‘16 il arasında Çorum’un olmaması iktidarın kusuru’

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, 16 ile Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulduğunu ancak bu iller arasında Çorum’un yer almadığını açıkladı.

“İktidar temsilcisi Çorum Milletvekilinin Tarım Komisyonu’nda olması buna ne kadar etkili ve tesir ettiğini siz değerli hemşerilerim takdirine bırakıyorum. Çorum’a layık görmediğiniz bu yatırımların nedenlerini kamuoyuna açıklamalarını hemşerilerimin bilgilerine sunuyorum” diyen Özsaçmacı, Ahmet Sami Ceylan’a gönderme yaptı.

Çorum’un tarihi boyunca hiç bu kadar mukallit hale düşürülmediğini vurgulayan Özsaçmacı, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz günlerde yoğun geçen bir gündem olması sebebi ile Çorum’umuzu ilgilendiren bazı konuları hemşehrilerimizin bilgilerine sunmakta geciktik. Yüksek müsaadelerinizle bunları sizlerle paylaşmak istemekteyim.

Güzel memleketimizin cefakâr insanları, bildiğiniz üzere son 19 yıldır ilimiz yatırım alamamakta olduğunu çeşitli zaman ve ortamlarda dile getirmekteyim. Bir kısım parti mümessilleri konulara açıklık getirmek yerine saldırgan üslup ile cevap vermektedirler. Muhalefetin ne kadar kıymetli olduğunu yakında iktidardan düştüklerinde anlayacaklarını bilerek iktidarın kusurlarını siz değerli hemşehrilerime bırakıyorum.

Çorum ilinin iktidar temsilcilerin partilerinin merkez karar yönetimde olması ve çeşitli komisyonlarda yatırımları değerlendirdiklerini görmekteyiz. Değerlendirilen bu yatırımların içinde 19 yıldır Çorum’un hiç yer alamamış olmasının bugün de farklı olmadığını ne yazık ki üzülerek görmüş bulunuyoruz.

Türkiye genelinde 16 ilimize Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri bu yıl içerisinde yatırım kapsamına alınmış olması ve bu illerin arasında Çorum’un Ç’si dahi görülememiştir. İktidar temsilcisi Çorum Milletvekilinin Tarım Komisyonu’nda olması buna ne kadar etkili ve tesir ettiğini siz değerli hemşehrilerimin takdirine bırakıyorum. Çorum’a layık görmediğiniz bu yatırımların nedenlerini kamuoyuna açıklamalarını, hemşehrilerimin bilgilerine sunuyorum.

Çorum, tarihi boyunca hiç bu kadar mukallit hale düşürülmemiştir. Bu önekleri çoğaltabiliriz lakin şehrimiz adına üzüntü verici olduğunu belirtmek isterim. Yapmadıkları her konuda eleştirilerimize korona kongrelerinde belledikleri yaparsa falanca yapar sloganı ile karşılık vermeleri neyi çözmüştür şimdiye kadar bilemiyoruz. Lakin Çorum’a yapacakları en hayırlı işin karaltılarını yok etmeleri olacağını kıymetli hemşehrilerim onlara öğretecektir.”