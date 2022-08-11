‘20 yıldır Çorum’a vermiş olduğunuz müjdeler yetti artık’

FATİH BATTAR

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum ziyareti öncesi eski Devlet Hastanesi önünde ‘Cumhurbaşkanı Çorum’da hangi açılışı yapacak’ konulu bir basın açıklaması düzenleyerek; ‘Sayın AKP’li yöneticiler Cumhurbaşkanı sizlerin çözemediği sorunları çözmek için mi geliyor?’ dedi

20 yıldır Çorum’a verilen müjdeler yettiğini belirten Tahtasız; “Gölge etmeyin geliyor gelmekte olan. Çok yakında iktidarımızda yarım kalan yatırımları ve Çorum’un ihtiyacı olan devlet yatırımları hak ettiği desteği alacak hak, hukuk, adalet çerçevesinde hızlıca hiç kimseye biat etmeden çözüldüğünü göreceksiniz.” diye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çorum’un hangi sorununu çözmek için Çorum’a geleceğini soran Tahtasız, konuşmasında şunları söyledi;

‘DEVLET HASTANEMİZİN AÇILIŞINI YAPMAK İÇİN Mİ GELİYOR?

‘Buradan AK Parti il başkanına, milletvekillerine, yöneticilerine ve Sayın Cumhurbaşkanına seslenmek istiyoruz. Bir ilin sağlıkta düzenli işlemesi için sağlık ocakları, devlet hastanesi ve üniversite hastanesinden oluşması gerekir. Maalesef ilimizin 5 yıldır Devlet Hastanesi yok. Çorum Devlet Hastanemizi kapatmayın dedik sesimizi ve önerimizi dinlemediler. Yaptığımız eylemlerden sonra AKP’li vekil 9 Eylül 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü, Çorum Devlet Hastanemizin 2021 yılında açılacağının müjdesini verdiğini söyledi. AKP’li yöneticilere ve milletvekillerine soruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yedinden açılacağının sözünü verdiği Çorum Devlet Hastanemizin açılışını yapmak için mi geliyor?

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bazı branşlarda hiç olmayan ve yetersiz olan Uzman Doktor atamalarının müjdesini vermek için mi geliyor? Hastanede randevu alamayan hastaların sorununu çözmek için mi geliyor? Malzeme ve doktor yetersizliğinden ameliyat olamayan, 6 ay sonrasına ultrason sırası, 1 ay sonrasına emar sırası alan hastalarımızın sorununu çözmek için mi geliyor? Özlük hakları iyileştirilemeyen doktorlarımız devlet hastanesindeki görevlerini bırakıp ya özel hastanelere gidiyor yada yurt dışına gitmek zorunda kalıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı bu durumu çözmek için mi geliyor? Randevu alamayan mecburen özel hastanelere gitmek zorunda kalan vatandaşlarımız uzman doktora muayene olmak için 250 TL , tahliller ve diğer röntgen gibi analiz ücretleri içinde çok yüksek ücret ödemek zorunda kalıyor. Bu sorunları çözmek için mi geliyor? Profösör, Doçent Doktorlarımız, Öğretim görevlisi hocalarımız ve Tıp Fakültesi öğrencilerimiz dahi maalesef Çorum’u tercih etmiyor. Bunun sebebi liseden bozma, yeterli fiziki şartları olmayan Fen Edebiyat Fakültesinin bahçesinde eğitim öğretim görmeleridir. Sayın Cumhurbaşkanı bu sorunu çözmek için mi geliyor?

2017 yılında planlanan Resmi Gazetede yayınlanan 2021 yatırım programında 500 dönümlük alanda Güney Kampüsünde kurulacak Tıp Fakültesi binasının, sağlık kampüsünün, ağız ve diş sağlığı hastanesinin açılışını yapmak için mi geliyor? Yıllardır bölgenin ihracat şampiyonu sanayici ve iş insanlarının yıllardır beklediği Mersin Limanı ile Samsun Limanını birleştiren yük treni projesinin, 25 yıldır tamamlanamayan havaalanının, 2023 yılında geleceği müjdelenen hızlı trenin açılışını yapmak için mi geliyor?

Şehir içinde kaldığı için bir çok insanımızın hayatını kaybettiği ölüm yolu haline gelen çevre yolu sorununu çözmek için kalıcı önerimiz Kuzey ve Güney çevre yolunun temelini atmak için mi geliyor?

Sözleşme tarihi 24.01.2018, ihale bedeli yaklaşık 675 milyon liralık Kırkdilim tüneli 2021 yılı sonunda açılacaktı. Şu anda 1 katrilyonu geçmesine rağmen bitirilemeyen tünel ve yolların açılışını yapmak için mi geliyor? Ortaköy ve Laçin ilçelerimizde 2011 yılında kapatılan YIBO yatılı okullarının 2016 yılında Adalet Bakanlığına devri yapıldığını ve Açık Ceza İnfaz Kurumu olacağını müjdelendiniz. Yıl 2022 11 yıldır atıl kalan çürüyen okulların açılışını yapmak için mi geliyor?

5 milyona tamamlanması gereken Belediye Hizmet Binası tamamlanamadığından şimdi ki maliyeti 60 milyon civarında. Bunun sorumlusu da yine tek adam rejimidir. Yıllardır bitirilemeyen Belediye Hizmet Binasının açılışını yapmak için mi geliyor? Sayın Belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın bedesten çarşısı temel atma töreninde 2022 yılının 8.ayında bitirileceğini müjdelemişti. Burasıda yine tek adam rejiminin gazabına uğradı bitirilemedi. Sayın Cumhurbaşkanı buralara yeniden temel atmak için mi geliyor? 2011 yılında yapımına başlanan ve yarım kalan Osmancık ve Dodurga ilçemizde 60 bin dönüm alanı sulayacak Obruk Dutludere tarımsal sulama göletinin açılışını yapmak için mi geliyor? Oğuzlar ilçemizde 2015 yılında yapımına başlanan yarım kalan Yağmurdere tarımsal sulama göletinin açılışını yapmak için mi geliyor? 2013 yılında yapımına başlanan 2016 yılında bitirilecek olan Mecitözü Geykoca göletinin açılışını yapmak için mi geliyor? 2021 yılında bitirileceği söylenen Sungurlu Kırankışla Barajının açılışını yapmak için mi geliyor? Kargı ilçemizi de kapsayan yapımı ve bitimi yılan hikayesine dönen, adını da değiştirdiğiniz Kızlaryolu Barajının açılışını yapmak için mi geliyor? 10 milyon 750 bin lira harcanarak 2018 yılında bitmesine rağmen kaderine terkedilen Alacahöyük Hitit Barajının açılışını yapmak için mi geliyor? Hititlerin Başkenti Boğazkale ilçemizde ki Hattuşa ören yerine olmayan toplu ulaşım sorununu çözmek için mi geliyor? Yıllar önce Çorumlu iş insanları tarafından yapılan faaliyete geçen fabrikaların açılışını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açmış olduğu fabrikaları yeniden açmak için mi geliyor?

Çorum Belediyesinin bir yıl önce hizmete açtığı şehrin en uzun Recep Tayyip Erdoğan ismini taşıyan caddeye yapılan kavşağın açılışını yapmak için mi geliyor? Özelleştirdiğiniz Şeker Fabrikamızın açılışını yapmak için mi geliyor? Çorum Halkının katkılarıyla yapılan, normal de Çorum’un uygun bir yerine taşınması gereken Çimento Fabrikamızın Sivas’a gitmesini kutlamak için mi geliyor? İş dünyasının beklentisi olan şehir içinden organize sanayine kurulması istenen raylı sistem müjdesini mi vermek için geliyor?

Atama bekleyen binlerce öğretmenin atama müjdesini vermek için mi geliyor? Emeklilikte Yaşa Takılanların müjdesini Çorumdan vermek için mi geliyor? Yarım kalan kapalı spor salonunun açılışını yapmak için mi geliyor? Gülabibey Mahallemizde ki yarım kalan Kuran Kursunun açılışını yapmak için mi geliyor?

ÇORUMLU İŞ İNSANLARIMIZA YOZGAT’A

YATIRIM YAPIN DEMEK İÇİN Mİ GELİYOR?

Havaalanı, demiryolu tamamlanan Yozgat ilimize yardımcınız Fuat Oktay'la birlikte Çorumlu iş insanlarımıza Yozgat’a yatırım yapın demek için mi geliyor? Yarım kalan yatırımları, söz verip yapamadıklarınızı say say bitmiyor. 20 yıldır Çorum’a vermiş olduğunuz müjdeler yetti artık. Gölge etmeyin geliyor gelmekte olan. Çok yakında iktidarımızda yarım kalan yatırımları ve Çorum’un ihtiyacı olan devlet yatırımları hak ettiği desteği alacak hak, hukuk, adalet çerçevesinde hızlıca hiç kimseye biat etmeden çözüldüğünü göreceksiniz. Tekrar soralım o zaman Sayın İl Başkanı, milletvekilleri, belediye başkanı Cumhurbaşkanı bu sorunları çözmek ve müjde vermek için mi geliyor? Sayın AKP’li yöneticiler Cumhurbaşkanı sizlerin çözemediği sorunları çözmek için mi geliyor?