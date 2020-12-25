‘51 yıllık davada istikametimizi bozmadık’

Saadet Partisi Çorum İl Başkan Yardımcısı İbrahim Zorlu, “İnandığımız 51 yıllık davada istikametimizi hiç bozmadık, yoldan ayrılmadık.” dedi.

Saadet Partisi’nin kapısının herkese açık olduğunu ifade eden Zorlu, “Geçmişte bizim hakkımızda çok ciddi iftiralarda bulunanlar, yalan söyleyenler de bunu bilsin. Elbette bunun ihtiyatla ele alınmasında da fayda var. İnandığımız 51 yıllık davada istikametimizi hiç bozmadık. Bu yoldan ayrılmadık ve teşkilatlarımız bu istikamette çalışmaya devam ediyor. Biz herkese kucağımızı açtık. Davetimiz herkesedir. Biz herkesle bir araya gelebiliriz, birlikte çalışabiliriz. Çünkü bizim davamız büyük bir dava.” diye açıklama yaptı.

Türkiye’de halledilmesi gereken üç mesele olduğunu ifade eden Zorlu, şunları kaydetti: “Birinci mesele, Türkiye’nin normalleşmesi için ‘kutuplaşma’dan kurtulmasıdır. İkinci mesele, ‘adalet’ olmadan bir ülkede huzur olmaz. Üçüncü mesele, siz devlette belirli makamlara gelecek insanların ‘liyakat’ini gözeterek o makamlara getirirseniz problemleri çözemezsiniz.”