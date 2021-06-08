6 köyün muhtarları belli oldu

FATİH BATTAR

Farklı nedenlerle boş bulunan 752 mahalle veya köyde muhtarlık, ihtiyar heyeti için 6 Haziran'da seçim yapıldı.

Pazar günü Çorum merkeze bağlı 6 köyde muhtarlık seçimi yapıldı.

İlçe Seçim Kurulu’ndan aldığımız bilgilere 6 köyün muhtarları ve aldıkları oy dağılımı şu şekilde açıklandı;

Atçalı köyünde 127 kişi oy kullanırken, muhtar adaylarından Sadık Madak 64, Emrah Kümbet 61 oy aldı. Bu sonuçla Atçalı köyünün muhtarı Sadık Madak oldu.

Erdek köyünde 88 kişi oy kullanırken, muhtar adaylarından Kenan Çıtak 47, Deniz Biçer 40 oy aldı. Bu sonuçla Erdek köyünün muhtarı Kenan Çıtak oldu.

Karabayır köyünde 119 seçmen oy kullanırken, muhtar adaylarından Rıdvan Göher 44, Adil Mumcu 36, Metin Yakar 28, Ayhan Ayar 9 oy aldı. Bu sonuçla Karabayır köyünün muhtarı Rıdvan Göher seçildi.

Kutluca köyünde 103 kişi oy kullanırken, muhtar adaylarından Sinan Bekar 67, Yakup Aktaş 35 oy aldı. Bu sonuçla Kutluca köyünün muhtarı Yakup Aktaş oldu.

Sarımbey köyünde 163 kişi oy kullanırken, muhtar adaylarından Tanju Çınar 102, Elvan Saran 60 oy aldı. Bu sonuçla Sarımbey köyünün muhtarı Tanju Çınar oldu.

Yeşildere köyünde 58 kişi oy kullanırken, muhtar adaylarından Eyyub Duran 34, Nihat Can 24 oy aldı. Bu sonuçla Yeşildere köyü muhtarı Eyyub Duran seçildi.