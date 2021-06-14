Acıpınar’da yağmur duası ve şükür kurbanı

Çorum Merkez Acıpınar Köyü’nde yağmur duası yapılarak şükür kurbanı kesildi.

Acıpınar Köyü Muhtarlığı tarafından organize edilen yağmur duası ve şükür kurbanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılım ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirildi.

Yağmur duası ve kurban etkinliğine, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, bazı partililer ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.

Köy halkı ile bir süre sohbet eden CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler, Muhtar Memduh Arıcı ve köy halkından sorunlar ve talepler hakkında bilgi aldı.

Yahu Baba Türbesinde bir araya gelen vatandaşlar, bereketli, verimli bir sezon, kazasız-belasız bir çalışma dönemi, dengeli yağış ve birlik-beraberlik için dua etti.

Köy Muhtarı Memduh Arıcı, yağmur duası ve şükür kurbanı organizasyonun geleneksel olarak sürdürüleceğini söyleyerek, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberindekiler ve tüm köy halkına teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)