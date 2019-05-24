Ahlatcı çocukları unutmadı

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Sevgi Evlerindeki çocuklarla bir araya geldi.

Protokol iftarları yerine Ramazan aynın manevi değerine uygun hareket eden AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı bu kez Sevgi Evleri’nde kalan 0-18 yaş çocuklarla iftar yaptı.

Sevgi Evleri’nde düzenlenen iftar yemeğine Ahlatcı’nın yanı sıra Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Levent Tuzcu, İl Müdür Yardımcıları İsmail Yılmaz ve Türcay Aksoy, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Kuşçu, Kuruluş Müdürü Şükran Uzun da katıldı.

İftar programı kapsamında çocukların doğum günlerini kutlayan Ahlatcı, bakım personelinin de Anneler Günü’nü kutlamayı ihmal etmedi.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2019, 12:50