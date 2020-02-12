‘Ahlâklı siyaset yapmak için adayım’

M.BURAK YALÇIN

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkan Adayı Mehmet Tahtasız, düzenlediği basın toplantısıyla adaylığını resmen açıkladı.

Bugün parti merkezinde gerçekleşen basın toplantısına CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekci, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP eski Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, CHP Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekci, Mehmet Tahtasız’a başarı dileklerini iletti.

CHP İl Başkan Adayı Mehmet Tahtasız, katılım ve dayanışmayı hayata geçirmek, şeffaflık, hesap verebilme anlayışını hakim kılmak, ortak aklı egemen kılmak, istişare kültürünü yerleştirmek, sevgi ve saygıyı hakim kılmak, “ben yaptım, ben seçtim oldu” dayatmasını ortadan kaldırmak, parti içi demokrasiyi uygulamak, partide “benden ve ötekiler” zihniyetini kaldırmak, tüzüğümüzün emrettiği gibi il ve ilçe danışma toplantılarını düzenli hale getirmek, mutlak ve mutlak ön seçim yapılmasını sağlamak, parti içerisinde birlik ve beraberliği sağlamak, sokak sokak, ev ev çare olabilmek için, laf değil iş yapmak ve CHP’yi hem yerel de hem de genel seçimde 1. Parti yapmak için aday olduğunu belirterek, “İl ve ilçe örgütleri halka hizmetin sınır boylarıdır. En ileri mevzileridir. Ben partime ilçe yöneticisi, il yöneticisi, belediye meclis üyesi olarak, çeşitli kademelerde hizmet verdim. Partimde nöbet sırasının bana geldiğine inanıyor, sorumluluğumu yerine getirmek, görevimi en layıkıyla yapmak için CHP İl Başkanı olmaya adayım” dedi.

Bu enerjiyi, bu bilgiyi ve bu donanımı kendisinde gördüğünü ifade eden Mehmet Tahtasız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı hak-hukuk-adalet yürüyüşünün izinden giderek unutamadığımız genel başkanımız halkın adamı Karaoğlan Bülent Ecevit’in söylediği gibi "ne ezen ne ezilen hakça bir düzen kurulması için çalışacağız.” Sevr’i yırtıp, Lozan Barış Antlaşmasını imzalayan partimizin 2. Genel Başkanı İsmet İnönü’nün dediği gibi “bir memlekette namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur” sözünü kendimize ilke edineceğiz. Korkmayacağız, cesur olacağız. Korkudan daha büyük olan umuttur.

Umudu tükenen bir milleti damarlarında ki asil kandan güç alarak, sadece halkına güvenerek, Kuvay-ı Milliye ruhuyla egemenliği saraydan, tek adam rejiminden alıp egemenliği, halkına gerçek sahibine teslim eden Mustafa Kemal Atatürk’ün 2 büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve CHP’ye sahip çıkmak için halkımla beraber yeni bir siyaset anlayışı ile sahici, samimi, umutlu ve mutlu, ahlâklı, namuslu siyaset yapmak için adayım.”

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2020, 15:07