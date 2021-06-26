Ahmet Davutoğlu Çorum'a geliyor

FATİH BATTAR

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 1 Temmuz 2021 Perşembe günü Çorum'a geliyor.

Parti'den edinilen bilgilere göre Davutoğlu bütün gün Çorum'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

İlk önce parti binasının açılışını yapacak olan Davutoğlu, daha sonra Gazi ve İnönü Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirecek. Ardından Ticaret ve Sanayi Odası ile Çorum Esnaf ve Sanatkalar Odası'nı ziyaret edecek olan Davutoğlu, Bekiroğlu Konağı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2021, 12:01