Ahmet Davutoğlu’ndan 'İttifak' açıklaması

FATİH BATTAR

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Çorum’a gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, esnaf ziyareti esnasında bir vatandaşın Millet İttifakı’na katkınız olacak mı?’ şeklindeki sorusuna; “Ne Millet İttifakı ne de Cumhur İttifakı. Biz hakikatleri konuşacağız. Sonra millet en doğru kararı verecek.” dedi

Parti binasının açılışından sonra esnaf ziyareti gerçekleştiren Ahmet Davutoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Esnafın sorun ve taleplerini tek tek not alan Davutoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Davutoğlu ayrıca Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni de ziyaret etti. Dernek Başkanı Galip Deniz ile görüşen Davutoğlu, Galip Deniz’e Türk bayrağı hediye etti.

Şehitlerimiz ve ailelerimiz bizim başımız tacıdır’ diyen Davutoğlu; “Başbakanlığım döneminde bana en ağır gelen şey bir şehit ailesine oğlunun şehit olduğunu haberini vermek oluyordu. Şehit aileleri bizim ailemizdir. Şehitlerimiz ve aileleri için ne yapılsa azdır. Allah mekanlarını cennet eylesin.” şeklinde konuştu

Davutoğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ziyaretinin ardından Zafer Çarşısı’nda esnaf ziyaretlerine devam etti. Bir simitçi dükkanına giren Davutoğlu, bütün simitleri satın alarak vatandaşlara dağıttı.

Burada da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Davutoğlu, vatandaşlarla siyaset üzerine sohbet yaptı. Gelecek Partisi’nin bu seçime damga vuracağını anlatan Davutoğlu, destek istedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021, 18:02