‘Aile hekimlerinin hakları elinden alınamaz’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesini istedi.

Merkezi hükümetin, haklarını iyileştirmesi gereken aile hekimlerinin mevcut haklarını da elinden alan bir düzenleme yaptığını ifade eden Tahtasız, bu durumun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Temmuz ayında yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı çıkan aile hekimleri Çorum'da da bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Eylemin ardından Çorum Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Veli Nayman'ı ziyaret ederek sorun ve talepler hakkında bilgi alan Tahtasız, aile hekimlerinin ve sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını vurguladı.

Aile hekimlerinin çalışma şartlarının giderek zorlaştırıldığını, yeni düzenleme ile birlikte hekimlerin basına demeç vermemelerinin, sosyal medyada paylaşım yapmalarının yasaklandığını, ceza puanları aracılığıyla aile hekimlerinin eleştiri haklarının ellerinden alındığını ifade eden Tahtasız, "Hakkını aramak isteyen aile hekimi, tweet attığında ya da basına konuştuğunda 50 puan ceza alacak ve bunu 3 kez tekrarladığında sözleşmesi feshedilecek. Aile hekimlerinin yanlışa seyirci kalması istenmektedir. Pandemi döneminde canı pahasına çalışan aile hekimlerine ödül yerine ceza öngörülmektedir. Yönetmelik bu haliyle kabul edilemez. Aile hekimlerinin ifade özgürlüğü, eleştiri hakkı ellerinden alınamaz." dedi.

Çorum Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Veli Nayman ise içinde bulundukları sıkıntılar hakkında bilgi vererek, pandemi döneminde türlü sıkıntılara rağmen fedakarca hizmet veren aile hekimlerinin haklarının geriye götürülmek yerine iyileştirme yapılmasını, huzursuzluğa yol açan yeni düzenlemenin iptal edilmesini istedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021, 10:25