AK Parti'de hedef 3 milletvekili

FATİH BATTAR

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için seçim startı veren AK Parti Çorum İl Başkanlığı, Mahalle Danışma Meclisi toplantısı düzenledi.

Mahalle Danışma Meclisi toplantılarına Çorum'un en büyük mahallesi olan Ulukavak Mahallesi ile başlayan AK Parti, coşkulu mahalle toplantısı gerçekleştirdi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, parti yönetimi ve Ulukavak mahalle üyeleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Ulukavak Mahalle Başkanı Salih Coşkun, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar birer konuşma yaptı.

AK Parti 2023 seçimlerine start verdi

2023 seçimlerinde Çorum'da 3 tane milletvekili çıkarmak istediklerini belirten Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar; "Ulukavak mahallemizde bugüne kadar çok güzel işlere imza attık. Önümüzdeki seçimlerde de mahallemizin desteği ve teşkilatımızın çabalarıyla AK Parti yine birinci parti olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Diğer partiler il toplantılarını dahi yapamazken bizler mahalle danışma meclisi yapıyoruz. Buradaki bu coşku da partimizin önemi, değeri, ne denli güçlü güçlü bir teşkilat yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Biz teşkilatçılığı en ön planda tutan partiyiz. 2023 seçimlerin de rehavete kapılmadan yine yeni, yeniden Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı seçeceğiz ve Çorum'da da 3 tane milletvekili çıkaracağız." şeklinde konuştu

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2022, 17:51