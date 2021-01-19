AK Parti'de kongre heyecanı

FATİH BATTAR/M.BURAK YALÇIN

AK Parti Çorum 7.Olağan Genel Kongresi gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske kurallarıyla TSO Fuar Kompleksi’nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın katılımıyla gerçekleştirilen kongrede Yusuf Ahlatcı yeniden il başkanı seçildi.

Kongreye AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eski Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Bağcı ve Lütfiye İlksen Ceritoğlu, eski Belediye Başkanları Muzaffer Külcü ve Zeki Gül, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, bazı STK temsilcileri ve delegeler katıldı.

Toplantının Divan Başkanlığı’nı AK Parti Kırşehir Milletvekili Çorum İl Koordinatörü Mustafa Kendirli yaparken, divanda İl Başkan Yardımcısı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur yer aldı.

YÖNETİM KURULU 39 KİŞİDEN OLUŞTU

Kongerede İl Başkanı yeniden Yusuf Ahlatcı seçilirken, 39 kişilik yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

“Abdülbaki Kartancı, Abdülkadir Karakuş, Abdullah Gömeç, Adife Kanar, Adnan Tığlı, Ahmet Danlı, Ahmet Bayraklı, Ahmet Aytuğ Kahramantekin, Ali Evlüce, Başak Gözde Taşkıran, Bünyamin Aydemir, Cemal Ersoy, Ceyhan Baran, Elif Tekeli, Elvan Zorlu, Elvan Börekçi, Emre Turan, Emre Çıtak, Ercan Daşdan, Erhan Yumlu, Etem Ertan Doyran, Günay Ekici, Havva Kahriman, İbrahim Kalelioğlu, İlayda Nur Bodur, İlknur Göktepe, Kadriye Taşdemir, Mahmut Sayın, Meral Göz, Muhammet Durak Çelik, Murat Günay, Mustafa Gökgöz, Mustafa Alagöz, Mustafa Kılıç, Mücahit Keskinel, Necip Kadri Yücel, Osman Aktı, Sedat Partici, Yılmaz Peker

İL DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

Kasım Aksoy, Hüseyin Öztürk, Bahadır Şimşek, Mustafa Salih Aksu, Halil İbrahim Uzun

İL DEMOKRASİ HAKEM KURULU

Hüseyin Kılıç, Cemalettin Polattaş, Okan Çalışkan

BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ

Yusuf Ahlatcı, Halil İbrahim Aşgın, Meryem Demir, Muhammet Fatih Temur, Osman Günay, Erhan Akar, Cevat Olçok, Metin Özsarı, Şerif Okudan

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 17:19