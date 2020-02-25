AK Parti il yönetiminde istifa

EROL TAŞKAN

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan Algül, partideki tüm görevlerinden istifa etti.

AK Parti’deki görevi süresince başta STK’lar olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle kurduğu başarılı iletişimleriyle tanınan Hasan Algül, “gördüğüm lüzum üzerine” ifade ettiği dilekçesini partiye teslim etti.

Algül verdiği istifa dilekçesinde şunları ifade etti; “Davam ve sevdam olan AK Parti’de 3,5 yıldır yürütmekte olduğum İl Başkan Yardımcılığı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.”

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2020, 15:38