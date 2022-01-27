AK Parti’de istifa muamması

EROL TAŞKAN

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş, dün gece saatlerinde AK Parti Meclis Gurubu’ndaki arkadaşlarına çektiği mesajla istifa ettiğini belirterek helallik istedi.

İstifa gerekçesi henüz belli olmamakla birlikte, bugün itibarıyla istifanın kabul edilip edilmeyeceği ile ilgili net kararın verilmesi bekleniyor.

Reşit Keleş yazdığı mesajında, “An itibariyle Akparti den ve Belediye meclis üyeliğinden istifa ettim. Başta @Halil İbrahim Aşgın başkanım ve @Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı başkanım ve bütün arkadaşlardan haklarını helâl etmesini diler benim hakkım varsa da benden yanı olan bütün haklarımı helâl eder, hayırlı geceler dilerim.” dedi.

Bugün telefonla görüştüğümüz Reşit Keleş, konu netleşince açıklama yapacağını, henüz net bir durumun olmadığını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da istifa konusunu doğrularken, henüz karar verilmediğini, gün içerisinde istifa dilekçesiyle ilgili karar vereceklerini bildirdi.

Siyaset kulislerinde yankılanan istifa gelişmesinin perde arkası şu an için netlik kazanmazken, Keleş’in istifasının kendisinin talep ederek dilekçesini aldığını söyleyen Yusuf Ahlatcı, “Meydana gelen bazı yanlışlar nedeniyle aynı çatı altında bazı arkadaşlarla siyaset yapmamız zorlaştırdığı zaman il başkanı olarak istifasını isteme hakkım var.” değerlendirmesinde bulunarak, istifa değerlendirmesini ilerleyen saatlerde yapıp sonucu kamuoyuyla paylaşacaklarını aktardı.