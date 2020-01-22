‘AK Parti’li vekiller ve İl Başkanı sınıfta kaldı’

CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Çorum’da gerek işsizlik, gerek ekonomik tıkanıklık, gerekse üretim, rekabet edebilirlik sorunlarının çözülebilmesi için bu kente mutlak suretle hızlı tren, havaalanı, askeri birlik gibi büyük yatırımların gelmesi gerektiğini söyledi.

Çorumlular’ın hızlı tren ve havaalanı konusunda yıllardır kandırıldığını, seçim dönemlerinde süslü laflarla, ayakları yere basmayan vaatlerle seçmenlerden oy toplandığını ancak her seçimin ardından verilen sözlerin sümen altı edildiğini iddia eden Tüfekçi, başta hükümet yetkilileri, milletvekilleri ve iktidar partisinin il başkanı tarafından Çorum halkının kandırıldığının bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

‘ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI: ÇORUMLULAR KANDIRILMIŞ’

Çorum havaalanı ve hızlı tren hattı konusunda TBMM'ye sunulan soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verdiği cevapla birlikte acı gerçeğin net bir şekilde ortaya çıktığını belirten Tüfekçi, "Çorum havaalanı konusunda hiçbir çalışmanın olmadığını, hızlı tren konusunda da henüz etüt ve proje aşamasının bile tamamlanamadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Seçim dönemlerinde hızlı treni, havaalanını Çorum'a kazandırmak için söz veren, şunu yaptık, bunu yaptık, şu aşamadayız diyerek millete yalan söyleyen siyasilerin bir arpa boyu yol alamadıkları aşikârdır." dedi.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin de geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada iktidar partisinin Çorumlular’ı oyaladığını söylediğini hatırlatan Tüfekçi, "Demiryolu ve havaalanı konusunda ciddi bir çalışma olmamasına rağmen varmış gibi gösterilerek Çorum'un küçülmesine, erimesine göz yumulduğunu anlatan Milletvekilimiz Köse, havaalanı için 2002 yılından beri tek kuruş harcanmadığını, demiryolu etüt projesinin de 4 yıl içerisinde üçte birinin ancak tamamlanabildiğini dile getirmişti. Milletvekilimiz, konuşmasında haklı çıktı. Ulaştırma Bakanlığı'nın soru önergesine verdiği cevap tüm gerçekleri ortaya koyuyor.” ifadesini kullandı.

‘AKP'Lİ VEKİLLER VE İL BAŞKANI SINIFTA KALDI’

Tüfekçi, havaalanı, demiryolu, sulu tarım, askeri birlik gibi önemli yatırımların gelmediği sürece Çorum'un giderek küçülmeye mahkum olduğunu ifade ederek, kentin sorunlarının, taleplerinin iktidar makamında etkili bir biçimde savunulamadığını, AK Parti milletvekillerinin ve İl Başkanının sınıfta kaldığını kaydetti.

İktidar partisinin milletvekillerine uyarıda bulunan Tüfekçi, "Makam-mevki, siyasi ikbal peşinde olmayın. Sizler bu memleketin oylarıyla göreve getirildiniz. Çorum'da insanlar işsiz, insanlar parasız. Sanayi kuruluşları, esnaf büyük bir tıkanıklığın içerisinde. Bu kente istihdam artırıcı yatırımlar, havaalanı, demiryolu gibi önemli yatırımlar acilen gelmelidir. Bu halkı kandırdığınız artık yeter. Yarın bu şehrin cadde ve sokaklarında alnı açık, başı dik gezmek istiyorsanız lütfen bir an önce gerekeni yapın ve Çorum'un daha fazla küçülmesine müsaade etmeyin" dedi.

‘ÇORUM'UN SUÇU NE?’

Çevre iller arasında havaalanının olmadığı tek ilin Çorum olduğuna dikkat çeken Tüfekçi, "Çorum'un suçu ne?"diye sordu.

KOBİ'lerin ve sanayi kuruluşlarının da rekabet edebilirlik gücünün demiryolu ile mümkün olacağını açıklayan Tüfekçi, "Fabrikalar batmaya, kapanmaya başladı. Bu duruma daha ne kadar seyirci kalacağız? Demiryolu olmadan gelişmeden, büyümeden söz etmek mümkün olamaz." şeklinde konuştu.

Milletin artık AK Parti’nin yalanlarından bıktığını, umudunu kestiğini, ülkenin ve şehrin aydınlık geleceğinin CHP'de olduğunu, CHP iktidarının da çok yakın olduğunu vurgulayan Tüfekçi, hızlı tren, havaalanı, askeri birlik gibi önemli yatırımların CHP iktidarıyla birlikte Çorum'a geleceğinin altını çizdi. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)