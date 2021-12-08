‘AK Parti’nin sorunları çözecek enerjisi kalmadı’

M.BURAK YALÇIN

AK Parti’nin Türkiye’nin hiçbir sorununu çözecek gücü de enerjisi de kalmadığını ileri süren TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Sorunları çözebilecek tek parti TDP. Gösterişe ve israfa son vereceğiz. Bunları yaptığımız zaman Türkiye’mizden bir Türkiye daha çıkacak” dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum’a gelen Türkiye Değişim Partisi(TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın mensupları ile bir araya geldi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Havuzbaşı Restoran’da gerçekleşen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

‘TÜRK SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETLERİNİN YABANCI ŞİRKETLERE SATILMASINI KESİNLİKLE DOĞRU BULMAYIZ’

Türk Savunma Sanayi Şirketlerinin Birleşik Arap Emirlikleri’ne satılmak istendiğine dair bazı iddiaların olduğunu belirten Mustafa Sarıgül, “Bu şirketleri kim almak veya satmak istiyorsa veya bunu aklından geçiriyorsa şunu çok iyi bilmeliler ki; TDP olarak bu olayı vatanımızın barına saplanmış bir hançer gibi görürüz. Türk Savunma Sanayi Şirketlerinin yabancı şirketlere satılmasını kesinlikle doğru bulmayız. Taşıdığı cephane ıslanmasın diye yorganını cephaneye örten ve donarak şehit düşen Şerife bacının, Halime çavuşun evlatları bu topraklarda yaşıyor. Ulusal değerlerimizin yabancı şirketlere satılmasını kesinlikle doğru bulmayız” dedi.

‘İKTİDAR ÇORUM’A YANDAN DEĞİL CANDAN BAKMALI’

Çorum’un turizmde, sanayide ve tarım alanında bölgenin lokomotifi olacak imkanları ve potansiyeli olduğunu aktaran Sarıgül, “Çorumlular hem girişken hem çalışkan. Çorum’u daha da büyütmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Buraya iktidarların yukarıdan bakmamaları, yandan değil candan bakmaları şart. Çorum’a havaalanı, demiryolu mutlaka lazım. Rize ile Trabzon yarım saat. Buralarda havaalanı var da niye Çorum’da yok?” diye konuştu.

‘HER SAAT BAŞI FAKİRLEŞİYORUZ’

Son günlerde dövizde yaşanan hareketliliğe de değinen Sarıgül, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Ülkemiz son günlerde dövizden başka bir şey konuşmuyor. Ele para geçiren dövize koşuyor. Son 1 yılda 3 Hazine ve Maliye Bakanı, 3 Merkez Bankası Başkanı gece yarısı operasyonu ile değiştirildi. Ekonomi yönetimine güven kalmadı. Her saat başı fakirleşiyoruz. Paramız pul oldu. Düne kadar yoksulluklarına üzüldüğümüz ülkeler alışveriş için Türkiye’ye geliyorlar. Krallar gibi alışveriş yapıyorlar. Yabancılar için ucuzluk pazarı olduk. Ülkemiz böyle bir yönetimi hak etmiyor.”

‘VERGİYİ YOKSULDAN DEĞİL, AYRICALIKLI ŞİRKETLERİN ÜZERİNDEN ALACAĞIZ’

AK Parti’nin Türkiye’nin hiçbir sorununu çözecek gücü de enerjisi de kalmadığını ifade eden Sarıgül, “Yata, kata, jete ucuz mazot var ama çiftçiye yok. İktidar çiftçi dostu olmaktan uzaklaştı. Çin modeli diye bir şey tutturdular. İşçilerimiz karın tokluğuna çalışacak. Bunu doğru bulmayız. Kimse ucuz işçi gücü düşük demokrasi hayalleri kurmasın. Kimse bizi Çin’e döndüremez.

AK Parti’nin artık Türkiye’nin hiçbir sorununu çözecek gücü de enerjisi de kalmadı. Bu sorunları çözebilecek tek parti TDP. İktidarımızda ithalatçıdan yana değil çiftçiden yana olacak. Zenginden değil, yoksuldan yana olacak. Vergiyi yoksulun sofrasından değil, ayrıcalıklı şirketlerin üzerinden alacağız. Ekonomiyi ehil ellere teslim edeceğiz. Gösterişe ve israfa son vereceğiz. Bunları yaptığımız zaman Türkiye’mizden bir Türkiye daha çıkacaktır” şeklinde konuştu.

‘KİMSE HATAY’A GÖZ DİKMESİN’

Esad rejimi güdümündeki Suriye Halk Meclisi’nin Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının 82’nci yılında ‘Hatay’ı geri almak için her şeyi yapacağız’ açıklamasına da tepki gösteren Sarıgül, “Talihsiz bir açıklama. Biz içeride mücadelemizi veririz. İçeride demokrasinin gereklerini yaparız ama Türkiye’mize en ufak müdahale olduğu zaman tüm siyasi partilerle birleşiriz, göz dikmek isteyenlerin hesabını görürüz. Hatay Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ne armağanıdır. Kimse göz dikmesin” ifadelerini kullandı.

‘YURTTAŞLARIMIZI MAĞDUR ETMEYİN’

Konuşmasında fırsatçılara da seslenen Sarıgül, şunları söyledi: “Sakın ha malları karaborsaya düşürüp de yurttaşlarımızı mağdur etmeyin. Stok yapıp da fiyatları yükseltmeyin. TDP, önce ülkemizin mutluluğunu düşünen bir parti. Sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz. Bütün tüccarları ve işadamlarını bu konuda yardımcı olmaya, stokçuluk yapmamaya, piyasanın işlevine yardımcı olmaya davet ediyorum.”

Basın toplantısında TDP İl Başkanı Engin Erenler, Merkez ilçe Başkanı Eralp Armakan, çevre illerden gelen il başkanları, ilçe başkanları ve partililer de hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2021, 19:42