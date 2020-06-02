‘AK Parti’nin yapamadığı demiryolunu biz yapacağız’

FATİH BATTAR

Bir dizi ziyaret ve teşkilatlanma çalışmaları için Çorum’a gelen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kurucular Kurulu üyesi Feramuz Üstün, parti binasında bir basın toplantısı düzenleyerek, demiryolu ve havaalanı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti’nin yapamadığı demiryolunu Çorum’a Gelecek Partisi’nin yapacağını belirten Üstün, havaalanı konusunda ise şaşırtıcı bir cevap vererek; “Demiryolu daha önemli değilmi.” dedi

‘ÇORUM’A DEMİRYOLU ÜLKE EKONOMİSİNE YÜK DEĞİL, KATMA DEĞERDİR’

Çorum’a yapılacak demiryolunun ülke ekonomisine bir yük değil, katma değer olduğunu ifade eden Üstün, “Çorum Türkiye’nin üretim merkezilerinden biridir. Çorum, ekonomiye ve üretime katkısı ile Türkiye’nin sayılı illerinden biridir. Çorum’un ekonomik olarak avantajları da dezavantajları da var. Dezavantajları avantaja çevirecek kapasiteye sahiptir. Çorum’un bir demiryolu beklentisi olduğunu biliyorum. Çorum’un gerek Karadeniz’e, gerek Akdeniz’e demiryolu ile bağlanması sadece Çorum için değil, Ankara ve bölge iller için çok önemli olduğunu biliyoruz. Başbakanlığı döneminde verdiği bütün sözleri tutan Ahmet Davutoğlu’nun ekibi olarak Çorum’a demiryolu ‘Gelecek’ ile gelecek diyoruz.” diye konuştu

BÜYÜK KONGRE EYLÜL AYINDA

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Gelecek Partisi olarak sahaya indiklerini ve ilk olarak Çorum’dan başladıklarını aktaran Üstün, 53 ilde teşkilat çalışmalarını tamamladıklarını ve 15-20 gün içinde il teşkilat çalışmalarını tamamlayıp, Eylül ayında yapılacak büyük kongreye hazırlandıklarını kaydetti.

Çorum’da teşkilat çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Üstün; “Teşkilat çalışmalarımızı tamamlamak için sahaya indik. 3 aydır Koronavirüs nedeniyle çalışmalarımıza ara vermiştik ve bugün normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte teşkilat çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çorum’da da teşkilat çalışmalarımız devam ediyor. İlçelerde en kısa sürede teşkilatlanmayı tamamlayacağız. 53 ilde teşkilatlanmamızı tamamladık. 15-20 gün içinde il teşkilatlanmalarımızı tamamlayacağız ve Eylül ayı içinde büyük kongremizi gerçekleştirip ve seçimlere hazırlanacağız.” ifadelerini kullandı

‘ERKEN SEÇİM OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ’

Gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan Üstün, erken seçim tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, şartların seçim atmosferine uygun olmadığını ancak seçimlerin de 2023’e kalmayacağını ifade etti.

Erken seçim olacağını düşünmediklerini aktaran Üstün; “Erken seçim olacağını düşünmüyoruz. En azından bu yıl içinde olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü şartlar buna müsait değil. Koronavirüs nedeniyle bir belirsizlik var. Turizm sektörü %90 değer kaybetti, işsizlik arttı, ihracatımız düştü. O yüzden şartlar uygun olmadığı için bu yıl olmayacağını düşünüyoruz. Şu anda Türkiye’de ekonomik ve siyasi bir kriz var. 2023’e de kalmaz seçim. Şu anda ülkeyi bir koalisyon yönetiyor ülkeyi. Bence seçimlerle ilgili karar direk Tayyip Erdoğan’ın elinde değil. Devlet Bahçeli seçime gidiyoruz derse seçime gitmek zorundadır.” şeklinde konuştu

Partiyi kurdukları günden bu yana baskılar olduğunu ancak milletin Gelecek Partisi’ne olan ilgisini teveccühü gördüklerini belirten Üstün; “Gelecek Partisi’nin en önemli misyonu ‘Doğruya doğru, yanlışa yanlış’ demesidir.” diyerek sözlerini noktaladı.

KADIN KOLLARI VE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI BELLİ OLDU

Konuşmaların ardından Gelecek Partisi İl Kadın Kolları Kurucu Başkanı Selma Bayraktar ve Gençlik Kolları Kurucu Başkanı Burak Külcü’ye mazbatalarını Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Rumi Bekiroğlu ve Gelecek Partisi İl Başkanı Gökhan Külcü verdi.

Toplantı sonunda Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün’e Çorum ziyareti anısına leblebi hediye edildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2020, 19:16