M.BURAK YALÇIN

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, birtakım ziyaretler için geldiği Çorum’da parti binasında basın toplantısı düzenledi. İktidara geldiklerinde Aile Destekleri Sigortasını hayata geçireceklerini belirten Aylin Nazlıaka, böylece yoksulluğu bitireceklerini söyledi.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve partililer de toplantıda hazır bulundu.

Konuşmasında TBMM’den geçen seçim kanunu değişikliğine değinen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Bu değişiklik tamamen kaybedişlerinin ve son çırpınışlarının en somut göstergesi. Kaybettiklerini gördükleri için ne yaparız da bu seçimi yaparız diye bir çalışma yapmışlar. Seçim matematikle değil sahada kazanılır. İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidara geleceğimizi biliyor ve görüyoruz” dedi.

İktidarlarında yoksulluğun kader olmayacağını ifade eden Aylin Nazlıaka, “AKP yoksulluğu yönetmek biz ise yok etmek istiyoruz. İlk seçimlerde halk bugünlerin hesabını sandıkta soracak. Halkın midesine inen kuru ekmeğe bile göz koyanları sandıkta cezalandıracak” diye konuştu.

AK Parti ve MHP’den ciddi bir kopma olduğunu da ileri süren Nazlıaka, “Kararsızlar tarafında birikiyor. Yüzde 18 oyları var. En yüksek kararsız kesimide yüzde 62.8 ile kadınlar oluşturuyor. Bu yüzde 62.8’in yüzde 28’i AKP’den kopan kadınlar oluşturuyor. Şuanda hedefimizde bu kararsız seçmen var. Kararsız seçmene gidip parti politikalarımızı anlattığımız zaman, dertlerini dinlediğimiz zaman tam da o kararsız seçmene ulaşmış olacağız. Ana hedefimiz budur. Hepimiz tok, hepimiz güvende, hepimiz özgür kalana kadar mücadelemiz sürecek” şeklinde konuştu.

Nazlıaka, basın toplantısının ardından Çırağan Düğün Salonu’nda gerçekleşen rozet takma törenine katılarak partilerine yeni katılan kadın üyelere rozetlerini taktı.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2022, 16:22