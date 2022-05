‘Altılı masa ittifak değil istişare masasıdır’

Deva Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Şerafettin Ahıskalı, sürekli sorulan altılı masanın partisi açısından altılı ittifak masası değil, istişare masası olduğunu belirtti.

Altı farklı siyasi parti lideri tarafından oluşturulan o masada genel hatlarıyla 2023’te yapılacak seçimlerin güvenliği, seçim stratejisi, güçlendirilmiş parlamenter siteme geçiş süreci ve ortak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hususlarının görüşüldüğünü kaydeden Şerafettin Ahıskalı, “Her parti kendi hür iradesi ile seçime tek başına girebileceği gibi birbirleri arasında seçim ittifakı da yapabilirler veya parti liderleri aynı zamanda ayrı ayrı Cumhurbaşkanı adayı da olabilirler. Öyle zannedildiği Deva Partisi’nin amacı mevcut iktidara karşı altılı masada güç birliği yaparak düzeni komple değiştirmek değildir. Ayrıca Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın iktidar olması için halktan başka arkasına alacağı bir güce de ihtiyacı yoktur”dedi.

Deva Partisi’nin Türk halkının milli ve dini değerlerine saygılı, geleneklerine bağlı Anadolu kültürünü en üst seviyede temsil etmeye talip olduğunu ifade eden Ahıskalı, “Bu nedenle birinci önceliği, devletin birliği ve bölünmez bütünlüğünü korumaktır. Bu bağlamada vatan haini olan herhangi bir siyasi parti temsilcileri ile irtibatı, ittifakı ve dirsek teması olamaz. Deva Partisi, merkez sağı en güçlü şekilde temsil eden serbest ve rekabetçi piyasa ekonomisini savunan, sosyal adalete inanan demokrat bir partidir. Kendine ait bir duruşu olmak kaydıyla, T.C. topraklarında yaşayan her türlü siyasi görüş ve düşünceye kapıları sonuna kadar açıktır. Deva Partisi, diğer partiler gibi parti teşkilatı tarafından dikte edilen programı halkın arzına sunmak yerine, halktan aldığı talepleri değiştirmeden direkt olarak Genel Merkez’e ileten paylaşımcı, fikirlere saygılı, birleştirici ve ilkeli siyaset anlayışına sahiptir. Deva Partisi iktidara geldiğinde KHK ile görevlerinden alınan daha sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilenler veya soruşturma ve yargılama neticesinde berat edenlerin tüm özlük hakları geri verilmek kaydıyla görevlerine iade edileceklerdir. Bizim siyaset anlayışımız direkt parti liderlerini hedef almak, onların her icraatını sürekli olarak eleştirmek yerine doğrularını desteklemek, yanlışlarının karşısında olarak ülke menfaatleri doğrultusunda eksiklikleri dile getirmek suretiyle bu eksiklikleri gidermek için çözüm önerileri üretmektir. Bu bağlamda, yapılan iyi şeyleri eleştirmek cahillere, engellemek hainlere, takdir etmek ise asillere yakışır. Siyasetin zehirli ve sert dilini kullanmak yerine daha olumlu, ılımlı, yapıcı ve birleştirici bir dille siyaset yapmak temel felsefemizdir. Birinci önceliğimiz bozulan hukuk ve adaleti sistemini yeniden sağlayarak halkın nezdinde Devlete olan güveni yeniden tesis ederek ekonomiyi şahlandırmaktır. Hukuk olamadan adalet, adalet olmadan güven, güven olmadan yatırım, yatırım olmadan üretim, üretim olmadan enflasyonun düşmesi, enflasyon düşmeden de ekonominin ayağa kalkmasının mümkün olmadığı için önce üreterek enflasyonu kontrol altına alacağız. Mevcut iktidarın uyguladığı ve bizim kültürümüzü temsil etmeyen yanlış uygulamalar neticesinde bozulan aile düzenini yeniden tesis edeceğiz. Biz biliyoruz ki; yıkılmak istenen son kale ailedir, aile yapısını korumadan asla nesli koruyamazsınız. Aileyi daha güçlü hale getirmek ve bozulan aile düzenini yeniden sağlamak amacıyla; ev hanımlığının kutsal bir görev olduğu bilinciyle çalışma imkânı olmayan evli ve en az bir çocuğu bulunan kadınlardan, herhangi bir sosyal güvencesi olamayanların Devlet tarafından sigortalı sayılarak, en az asgari ücret tutarında aylık maaş vermek suretiyle hayat standartlarını daha yaşanabilir hale getirmeye çalışacağız. Tüm televizyon program ve dizilerini RTÜK tarafından kanal ayrımı yapmadan ciddi bir şekilde kontrol ettirerek, Türk aile yapısını ve geleneklerimizi olumsuz yönde etkileyen reyting amaçlı her türlü cinsel içerikli sahne, müstehcen ve küfür içerikli söz, yarışma, dizi ve filmlere yeniden bir düzenleme getireceğiz. Yirmi yıldır yap-boz tahtasına dönüşen eğitim sistemini yeniden düzenleyerek eğitimde reformlar yapacağız. Bu kapsamda zorunlu ilköğretimden sonra meslek liselerine daha ağırlık vererek, çırak, ara eleman ve kalifiye eleman yetiştirilmesinin önünü açacağız. Üniversitelerin sayısını artırmak yerine eğitim kalitesini yükselteceğiz. Kampüsleri beton yığını olmaktan çıkartıp ilim yuvası haline getireceğiz. Diplomaya dayalı eğitim değil, eğitime ve öğretime bağlı diplomalar vereceğiz. Özellikle sanayi kesimlerindeki teknokentlere ağırlık vererek iş dünyasını akademik çalışmalarla buluşturacağız. Özellikle tarım ile ilgili projeler üreterek, kırsaldan kentlere göçü önlemek ve tarımda üretimi daha verimli hale getirmek amacıyla çiftçiye emekli olma hakkını sağlayacağız. Bu kapsamda çiftçilik yapan kişilerden; herhangi bir sosyal güvencesi olmamak, köyde ikamet etmek, yirmi beş yıl bir fiil kendi tarlasını veya kiraladığı tarlasını ekip biçmek ya da hayvancılık faaliyetinde bulunmak şartıyla Devlet tarafından tarım sigortalısı sayılarak yirmi beş yıl sonra emekli olmalarını sağlayacağız. Siyasette söylemlerinizle eylemleriniz tutarlı olmazsa siyaset sahnesinden silinip gidersiniz. Mevcut iktidar gibi, % 99’u Müslüman olan bir ülkede ‘müslümanız elhamdülillah’ diye işe başladıktan sonra birinci önceliğimiz ‘dindar bir nesil yetiştirmek’ diye beyanat verip daha sonra zinayı suç olmaktan çıkaran kanuna onay verir, ‘nas’ diyerek de faizi ‘kur korumalı mevduat sistemi’ diye bu halka yutturmaya çalışırsanız inandırıcılığınızı yitirirsiniz. Sonuç olarak siyaset de size oy veren, gönül veren insanları kendinize biat eden kul, kazançlarını da pul ederseniz siyasi misyonunuzu doldurmuşunuz demektir. Deva Patisi olarak biz Türk milletinin, dini, milli ve manevi değerlerini en üst seviyede korumak, ekonomik çıkarlarının gözetmek kaydıyla çoğulcu ve tam demokrasiyi yeniden tesis edip adalet ve güveni sağlayarak emin adımlarla iktidara yürüyeceğimize inanıyoruz”şeklinde kaydetti. (Haber Merkezi)

