Anavatan Partisi’nden İYİ Parti’ye katılım

Anavatan Partisi Mecitözü İlçe Başkanı Kamuran Kurt ve yönetim kurulu üyeleri partilerinden istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı.

İYİ Parti saflarına katılan Kamuran Kurt ve beraberindekilere parti rozetlerini İYİ Parti Mecitözü İlçe Başkanı Hüseyin Koca taktı.

Hüseyin Koca, partilerine son günlerde yoğun katılımlar olduğunu belirterek, bu katılımların İYİ Parti’nin doğru yolda olduğunu gösterdiğini söyledi.

Mecitözü İlçe Teşkilatı olarak olası bir erken seçime hazır olduklarını ifade eden Koca, ilk seçimde iktidara geleceklerini kaydetti.

İYİ Parti’ye teveccüh gösteren Anavatan Partisi İlçe Başkanı Kamuran Kurt ve ilçe yöneticilerine teşekkür eden Koca, bu katılımlarla birlikte Mecitözü teşkilatının gücüne güç kattığını ifade etti. (Haber Merkezi)