‘Asıl meselemiz ekonomi’

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, Türkiye’nin en önemli meselelerinden birinin ekonomi olduğunu belirterek, “İnsanımızın hali perişan.” dedi.

Ülkedeki mutlu bir azınlığın, artan hayat pahalılığı, işsizlik, evine ekmek götüremeyen vatandaşın dramından, çekilen sıkıntılardan bihaber veya bunlara kulaklarını tıkamış olduğunu ifade eden SP İl Başkanı Cıdık, şunları söyledi: “Özel olarak oluşturulan rakamlarla bunu gizlemeye çalışsalar da bu durum ancak yatsı vaktine kadar devam ediyor. Ondan sonra da herşey açığa çıkıyor.

Türkiye, gıda fiyatları enflasyonunda %20.6 ile OECD ülkeleri arasında birinci oldu. Bu konuda birinciliği kimseye kaptırmamak gerçekten büyük başarı! Daha düne kadar tarımda kendi kendine yetebilen bir ülkenin şu an bu hale getirilmesi takdire şayan. Türkiye'nin saraya değil üretim tesisine ihtiyacı var. Türkiye’nin ciddi bir üretim atılımına ihtiyacı var. Her alanda üretimi artıracak yatırımların gerçekleşmesi gerekiyor. Ama bu atılımların yapılabilmesi için bir takım yanlışlardan vazgeçilmesi elzem. Yolsuzluklar önlenecek, israftan vazgeçilecek, rüşvete son verilecek.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının açıkladığı 2021 Yılı Yatırım Programı'na göre 2021 senesinde yazlık ve kışlık iki yeni saray inşa edilecekmiş. Saray denmesinden hoşlanmıyor arkadaşlarımız, ister malikane deyin, ister külliye deyin, ister saray deyin…İki inşaatın devam ettiğini biliyoruz. Marmaris'teki yazlık saraya 640.5 milyon ve Bitlis Ahlat'taki kışlık saraya 99 milyon TL harcanması bekleniyor. Bu harcanan para bu millete reva mı? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını saraya yatırmak vicdanları sızlatmıyor mu? Türkiye'nin ihtişamlı binalara değil üretim tesislerine, fabrikalara ihtiyacı var. Çözüm önerimiz; kardeşlik iklimini tesis edelim. Türkiye kutuplaştı, kamplaştı, milletimizin arasında gerilim çok fazla arttı. Gelin elbirliği ile gerilimi azaltalım, muhataplarımızı hainlikle, terörle itham etmeyelim. Unutmayalım ki partiler birbirinin düşmanı değil rakibidir.”