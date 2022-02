‘Ay sonunu korkuyla bekliyoruz’

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, üst üste yapılan zamlardan dolayı vatandaşın ay sonunu korkuyla beklediğini söyledi.

“Ekonomik krizin acı meyvelerini her gün yüzümüz ekşiyerek yiyoruz.” diyen İl Başkanı Cıdık, 20 yıllık bir iktidar süresinin sonunda, gaz yağı alınamayan günlerden elektrik faturalarının ödenemediği günlere gelindiğini vurguladı.

Ekonomik duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Cıdık, şunları kaydetti:

“Ekonominin temel çarkı olan küçük işletmeler ve esnafımız her ay daha da artan elektrik faturalarıyla boğuşuyor; ayakta kalmaya çalışıyor ve maalesef birçoğu da kalamıyor, kepenk indirmek zorunda kalıyor! Üretim ve tedarik merkezlerinde, ürünlerin tüketiciyle buluştuğu yerlerde enerji fiyatlarının bu denli pahalı olması nedeniyle, neredeyse kira fiyatlarını bile geçen elektrik faturaları karşısında üretime devam edebilmek ve ayakta durabilmek özellikle işletmeler için imkansız hale gelmiştir.

Şimdilerde halkımızın tepkisi nedeniyle "iyileştirme" yapacaklarını ifade etseler de, %100'leri aşan zam kararlarını Sayın Erdoğan, o günlerde “gayet makul” olarak değerlendirmişti.

Neye göre makul, anlamakta güçlük çekiyoruz. Ve sormak istiyoruz, yapılan zamların makul olduğu gibi;

İnsanımızın faturalarını ödeyememesi de sizce makul mü?

Konut ve işyerlerine gelen faturalara insanların bir kira bedeli kadar para ödemesi de makul mü?

Esnafımızın, gelen fatura tutarını dükkanın camına asması, böylece yapılan zamma bir tepki göstermesi de makul mü?

Vatandaşımız faturasını eline alıp, sosyal medyadan yayınladığı videoda “400 lira - 500 lira elektrik faturası mı olur” diye serzenişte bulunması makul mü?

Ülkemizin farklı şehirlerinde faturaları protesto etmek amacıyla yürüyüşler düzenlenmesi makul mü?

Sosyal medyada her gün bir başka zammın gündemde olması makul mü?

Bize göre, yaptığınız bu fahiş zamlardan sonra insanımızın vermiş olduğu tepkiler gayet makuldür!

Peki, vatandaşın tepkisiyle karşılaştıktan sonra yaptığınız zamlar size hâlâ makul geliyor mu?

Hâlâ bu zamlara makul diyorsanız, vatandaşın verdiği tepkiyi de her zaman olduğu gibi “nankörlük” ve "hainlik" olarak değerlendiriyorsanız, bunu vatandaşımızın takdirine bırakıyoruz. Yok eğer, “Vatandaşımız haklı; yaptığımız zamlar makul değilmiş, anladık" diyorsanız, o zaman bir an önce bu zamları geri çekin! Çünkü devlet makul olmayanı tercih ettiği anda zulmü tercih etmiş olur!

‘BIÇAK, KEMİĞİ DAHİ GEÇMİŞTİR’

Bugün buradan bir kez daha hem şirketlere hem de iktidara bir çağrıda bulunuyoruz: Bıçak, kemiği dahi geçmiştir! Zamlar ve faturalar katlanabilme eşiğini çok ama çok aşmıştır!

Artık; zararını ve birtakım giderlerini vatandaşların faturalarından tahsil etmek isteyen dağıtım şirketleri; bu zor zamanlarda halkın yararını düşünmelidirler. Şirketler düşünmüyorsa, iktidar bu konuda bir an evvel adım atmalıdır.

Öte yandan elektrik, doğalgaz, akaryakıt gibi enerji kalemlerinden alınan vergiler, en aza indirilmelidir.

Kalıcı yaz saati uygulamasına da derhal son verilmelidir.

Kamu giderlerindeki lüks harcamalar, temsil ve ağırlama giderleri kati suretle kesilmeli, buradan vatandaşlarımıza kaynak aktarımı yapılmalıdır.

‘TÜRKİYE BİR SİSTEM KRİZİ YAŞAMAKTADIR’

Her gün yeni bir polemikle, yeni bir suçlamayla ülkenin gerçek beka sorununa dönmüş yoksulluğa gözlerini kapatan iktidar ve ortaklarına soruyorum;

En temel besinlere ulaşamayan; peynir, süt, yoğurt, yumurta, et gibi temel gıda maddelerinden yoksun sofralarda büyüyen çocuklar ve gençlerle mi gideceksiniz 2071’e?

156 bin öğrenci, yoksulluk nedeniyle okulu bıraktı geçen sene! Ne iş hayatında ne de eğitim hayatında olan on binlerce gencimiz var. Böyle mi inşa edeceksiniz 2053’ü?

Türkiye’nin öncelikli sorunu; iktidarın bizi içine çektiği bu derin yoksulluktur, ağır ekonomik buhrandır.

Ne derlerse desinler; insanca yaşamı, onurlu bir yaşamı savunacağız. Asgari yaşamı değil, müreffeh bir yaşamı savunacağız! Adil devlet ve adil paylaşım için mücadele edeceğiz.

Biz Saadet Partisi olarak, insanımızın içine bırakıldığı bu yoksunluk ve yoksulluk düzenini bitireceğiz. Evlatlarımızın ve gençlerimizin okula aç ve mutsuz gitmesine sebep olan bu düzene son vereceğiz.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2022, 19:19