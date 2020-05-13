'Azim ve gayretle çalışacağız'

M.BURAK YALÇIN

Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanlığı yönetim kurulunu oluşturduktan sonra ilk toplantısını yaptı.

Merkez İlçe Başkanı Levent Batman başkanlığında gerçekleşen toplantı dün akşam parti merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görevleri, faaliyetleri, eğitim programları ile birlikte sürdürecekleri çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının açılışında konuşan Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Levent Batman, teşkilatlanmanın en önemli ayağının istişare olduğunu belirterek, “Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanlığı ve Yönetim Kurulu olarak yüz yüze gönül gönüle ilk toplantımızı yapıyoruz” dedi.

Her zaman katılımı yüksek bir teşkilat arzuladıklarını ifade eden Levent Batman, teşkilat üyeleriyle el ele gönül gönüle çok güzel ve başarılı çalışmalar yapacaklarına canı gönülden inandığını vurgulayarak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Burada bize çok görev düşüyor. Halkımızın talep, öneri ve isteklerinizi dinlemek, onlarla birebir yakından ilgilenmek ve gönül bağı kurmamız gerekiyor.

Partimizin kısa sürede teşkilatlanmasına katkı sağlayan bizleri her konuda destekleyen Gelecek Partisi Kurucular Kurucusu Üyesi, İl Koordinatörümüz Rumi Bekiroğlu Başkanımıza ve İl Başkanımız Gökhan Külcü Başkanımıza teşekkür ediyorum.

Biz Gelecek Partisi Merkez İlçe Teşkilatı olarak amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda hız kesmeden çalışmalarımızı azim ve gayretle sürdüreceğiz. Genel Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun önderliğinde bize tevdi edilen göreve layık olmaya çalışacağız. Toplantımızın hayırla vesile olmasını temenni ediyor, katılım sağlayan değerli yönetim kurulu üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 13:42