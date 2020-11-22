Babacan Çorum’a uğradı

MUSTAFA BURAK YALÇIN

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hafta sonu gerçekleştirilen Sinop İl Kongresinin ardından Samsun’da konakladı. Dün yapılan Yozgat İl Kongresine gitmek üzere hareket eden Babacan Çorum’da mola vererek teşkilat yöneticileri ile buluştu.

Babacan, partisinin Çorum teşkilatı tarafından bir petrol istasyonunda karşılandı.

Deva Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ve yardımcıları ile birlikte kısa bir sohbetinin ardından Babacan ve Çorum teşkilatı konvoy halinde Yozgat'a hareket etti. Babacan Çorum halkına ve il teşkilatına teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020, 16:41