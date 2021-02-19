BBP Merkez İlçe’de Ali Arslan dönemi

M.BURAK YALÇIN

Büyük Birlik Partisi(BBP) Çorum Merkez İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi dün gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen kongrede Ali Arslan, Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.

Parti merkezinde gerçekleşen kongreye BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım, Alperen Ocakları İl Başkanı Eyyüp Ay ve partililer katıldı.

Kongrede selamlama konuşması yapan BBP Merkez İlçe Başkanı Ali Arslan, BBP’nin “güzel ahlak ve samimiyet” düsturuyla insanı merkez alan, vatan sevdasıyla tutuşan bir parti olduğunu belirterek, “Partimize günden güne teveccüh artıyor. Hedefimiz BBP’yi Çorum ve ilçelerinde daha geniş kitlelerle tanıştırmak, halkımız ile bütünleşerek şehrimizin sorunlarının giderilmesi yönünde olumlu katkılar vermek ve projeler üretmek olacaktır” dedi.

Ali Arslan’ın yönetiminde ise şu isimler yer aldı: “Nevzat Çakırtekin, Osman Kaplan, Ahmet Çetin, Nihat Telli, Arif Kaya, Burak Döneyen, Muharrem Seçkin, Musa Bekdemir, Feramuz Yılmaz, Davut Tahtacı, Sinan Dozu, Mecnun Özçiftçi”