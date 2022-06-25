Bedii Onan güven tazeledi

FATİH BATTAR
Zafer Partisi Çorum İl Olağan Genel Kurulu’nda Bedii Onan güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.
Parti binasında gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.
Yönetim, denetim faaliyet raporlarının ardından seçime geçildi. Yapılan oylama sonucu Bedii Onan yeniden Zafer Partisi Çorum İl Başkanı oldu.
Bedii Onan başkanlığındaki Zafer Partisi Çorum İl Yönetimi şu isimlerden oluştu; “Saim Balcı, Murat Çakmak, Mücahit Demirten, Kenan Dündar, Salih Toz, Rıfat Bozduman, Kadir Aytaş, Süleyman Topaloğlu, Mehmet Özkan, Ömer Samet Şahin, Osman Ercan, Ali Osman Burcu, Furkan Batuhan Bozduman, Aziz Atmaca.”
Disiplin Kurulu üyeleri; “Hüseyin Ceylan, Ünal Onan, İbrahim Güvenç.”
Üst Kurul Delegeleri; “Bedii Onan, Yasin Doğan, Saim Balcı, Murat Çakmak, Mücahit Demirten, Derman Bilge Durmuş, Yücel Deniz, Mehmet Atik.”