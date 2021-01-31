Bekiroğlu: ‘Çorum, gelir adaletsizliğinin kurbanı’

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Gelecek Partisi Etik Kurul Üyesi Av. Rumi Bekiroğlu, Çorum’un gelir adaletsizliğinin kurbanı olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in 2020 yılı ithalat ve ihracat verilerini yorumlayan Rumi Bekiroğlu, yüksek ihracat rakamlarına rağmen Çorum’un Gayrisafi Milli Hasıla’dan aldığı payın adil olmadığını vurguladı.

“Gelir adaleti, sosyo-ekonomik düzenin ahlaki temelidir” diyen Bekiroğlu, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Bir şehrin ekonomik adaletsizliğe örnek verilmesi istense, üzülerek güzel şehrim Çorum derim. Maalesef TUİK verilerine göre şehrimde 2020 yılında 2.647.194 dolar ithalat 909.374 dolar ihracat yapılarak ithalat-ihracat uçurumu oluşmuş. Türkiye’de 19. il olmuşuz. Peki, bu halkımıza yansımış mı? 5.800 dolar olan Gayrisafi Milli Hasıla verilerine göre kişi başı gelirimiz 5.562 dolara düşerek Türkiye de 56. il olmuşuz.

Gelir adaletindeki bu dengesizlik şehrimde esnafın, işçinin, çiftçinin daha fazla ezilmesine mağduriyetine yol açmaktadır. Bu konu şehrin idarecileri tarafından ivedilikle gündeme alınmalıdır. İthalat -ihracat dengesinde bu kadar uçuruma rağmen Çorum’un Türkiye sıralamasında 19. ve GSMH göre 56. il olmasında iktisadi manada ters orantı vardır. Ekonomi alanında verimliliği ve etkinliği arttıracak, gelir dağılımında adaleti sağlayarak sürdürülebilir kalkınma, başlıca hedefimiz olmalıdır. Yoksullukla mücadele, insanoğluna yakışır bir hayatın sağlanması, toplumsal barışın sağlanması, sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir. Aksi halde gelirin adil ve dengeli bir biçimde bölüşülmemesi adalete ve toplumsal barışa atılmış bir dinamit olacaktır.”