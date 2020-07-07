Belediye Meclisi’nde alınan kararları değerlendirdiler

FATİH BATTAR

CHP Belediye Meclis üyeleri genel merkezin talimatları doğrultunda her belediye meclisi toplantısı sonrası alınan kararların değerlendirilmesi ve istişaresi için basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

Bu kapsamda CHP Belediye Meclis üyeleri, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Temmuz ayı belediye meclis toplantısında alınan kararlar ile ilgili dün parti binasında bir basın toplantısı düzenlendi.

Belediye Meclisi’nde de gündeme getirdikleri konuları kamuoyu ile paylaşan CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Çorum Belediyesi’ni ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı eleştirdi.

İlk olarak Recep Tayyip Erdoğan Caddesiyle ilgili belediye yönetimine Çorum Belediyesi ile Milli Eğitim arasında yapılan bir protokol olup olmadığını ve bu protokolde İmam Hatip arazisinin Çorum Belediyesi’ne verecek maddesi olup olmadığını soran Yılmaz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın yapılan protokolü kamuoyu ile paylaşmasını istedi.

O bölgenin yeşil alana ihtiyacı olduğunu belirten Yılmaz, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Çorum Milli Eğitim Müdürlüğünün imam hatip arazisinin Çorum Belediyesine devretmesi gerektiğini ve o alanın imara açılmadan yeşil alan, o bölge insanının kullanacağı kültür evleri gibi amaçla kullanılması gerektiğini önerdik. Mevcut yönetimden Çorumlunun hakkına sahip çıkmasını duygusallığa yer vermeden anılarımız var diyerek hareket etmemesini istiyoruz.” dedi

Mecliste gündeme getirdikleri diğer bir konu olan Çorum Belediyesi ile bir banka arasında yapılan maaş promosyon anlaşmasına da değinen Yılmaz; “Çorum Belediyesi bir defa ihaleye çıkıyor ihale iptal ediliyor. İkinci kez ihaleye çıkıyor. Bir devlet bakası ihaleden çekildiği halde promosyon ihalesini ona verdiler. Personel şirketindeki memurlarda norm kadardaki memurların maaşları farklılık göstermezken neden alınan promosyon neticesinde neden promosyon geliri neden farklılık gösteriyor. Bir grup çalışan 5 yıllık çalışma neticesinde 4 bin 500 TL promosyon alırken, bir grup çalışan 2 bin 500 TL almaktadır. Promosyonda bir adaletsizlik yok mudur? Biz yine de tekrarlıyoruz. Yaptığınız sözleşme bankanın ihaleden çekilmesine rağmen mi imzalanmıştır. Bir başka özel banka teknik nedenlerden dolayı mı elendi? Ve çalışanlar arasındaki promosyonlar neden yüzde 50 fark gösteriyor.” ifadelerini kullandı

Tuncay Yılmaz’ın konuşmasının ardından CHP Belediye Meclis üyesi Nzik Bulut da Çorum Belediyesi’nin 2019 yılı faaliyet raporlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Bulut; “2019 yılı performans programına baktığımızda 396 araçlık kapalı otopark yapımı, 1adet öğrenci yurdu, 1 adet kapalı pazar yeri yapımı 1 adet Aquapark yapımı ve turistik yerlere gezi programı faaliyet programında yer almamaktadır. Bu yatırımların bütçesi yapıldığı halde neden yapılmamıştır? Gerekçeleriyle birlikte açıklanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Çorum’da yatırımların geçmiş yıllara oranla 8 kat düştüğüne, bütçeyi yaparken de aynı konuda uyarılarda bulunduklarını hatırlatan CHP Çorum Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Nazik Bulut, “Çorum Belediyesi’nde bunun alışkanlık haline getirildiği ve gerçekleşmesi mümkün olmayan hayali bütçeler hazırlandığı eleştirisinde bulundu.

CHP Belediye Meclis üyesi Mimar Didem Semiz Tokgöz de toplantıda Terminal önündeki arazinin akaryakıt istasyonu olarak işaretlenmesini eleştirerek; “Bölgenin konumuna baktığımızda; hastanemiz orada, yeni yapılan stadyumumuz orada. İleride inşallah çok büyük maçlar da yapılacak şimdi bunların tam ortasına akaryakıt istasyonu yaptığımızda buraya bir el bombası atmış olmayacak mıyız? Şimdi biz şehrin girişine yani çoğumuzun deyimiyle ‘dünyanın merkezine’ giriş yaptığımızda daha yeni olan çok da güzel olan terminalimizi estetik açıdan kirletmiş olmayacak mıyız?

Bölgenin konumuna baktığımızda; hastanemiz orada, yeni yapılan stadyumumuz orada. İleride inşallah çok büyük maçlarda yapılacak şimdi bunların tam ortasına akaryakıt istasyonu yaptığımızda buraya bir el bombası atmış olmayacak mıyız?

Akaryakıt istasyonu nedeniyle de oluşacak olan trafik yoğunluğu.. bindirdiğimiz yük ileride bize sorun oluşturmayacak mı?

Bunları önleyici hareket edip karar vermeliyiz. Bu değişiklik kente değer katmak için mi yapılıyor, ya da böyle bir ihtiyaç mı varda yapılıyor. Yoksa gerekli düzenlemeleri yaparak kullanılabilir ve satılabilir bir akaryakıt istasyonumuz olsun diye AKP döneminde bırakılan borç batağından çıkmak için bir yol mu bu? Ben isterdim ve dilerdim ki kentin girişine; akaryakıt istasyonu işaretlediğimiz bu alana bir kent müzesi yapalım. Hatta eğer planlı bir çalışma sistemimiz olsaydı; Çorumminia tarzında bir şey bu alanda da olsun. İnsanlar da böylelikle terminale geldiğinde orada bekleyecekleri zamanda müzemizi gezsinler. Çünkü bizim bir görevimiz de hedefimiz de Çorum’u tanıtmaktır.” ifadelerini kullandı.