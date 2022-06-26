FATİH BATTAR

Saadet Partisi Haziran ayı İl Divan Toplantısı'nda konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, vekillerin ve siyasilerin düğün ve açılışlara katılmaktan iş yapamadıklarını belirterek; "Adalet Bakanı Bekir Bozdağ önceki gün 'İç Anadolu'da yatırımlarımıza devam ediyoruz' şeklinde bir açıklama yaptı. Çorum Organize Sanayi'ndeki yatırımcıları artık Yozgat'a davet edecek hale gelmişler. Uluslararası havaalanı yapıyorlar. Çorum'un kendi sanayisi dışında kimse ayakta tutmak için bir gayret içerisinde olmuyor. Bir havaalanının ismini bile değiştirmekten aciziz. 50 km uzaklıkta bir havaalanı var ama adına Çorum eklense uluslararası platformda yurt dışından gelecek ticaretle uğraşan insanlar için bir artı olacak ama maalesef onu da yapamaz hale geldiler." dedi.

'HİÇKİMSE İŞİNİ YAPMIYOR'

Konuşmasında vekillere ve siyasilere yüklenen Cıdık; "Yaz sezonu açıldı. Vekillerin ve siyasilerin bütün düğün ve açılışlarda boy göstereceği bir platforma doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Hiçkimse işini yapmıyor. İşini yapmadığı içinde açılışlarda, düğünlerde boy göstereceklerini biliyoruz. Bunun doğru olmadığını daha önce de ifade ettik. Çorum hak ettiğini almıyor. Hiçbir zaman da almadı. Onun için bunun da tek çözüm yolu milli görüş iktidarından geçiyor." ifadelerini kullandı

Şekere yapılan yüzde 67 zammı da eleştiren Cıdık; "Bugün şekere yüzde 67 zamla güne uyandık. 2018 yılında Şeker Fabrikası özelleştirildiğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 25 milletvekili gönderdi biz de o kürsü de buralar özelleşmesin demiştik. Buralar devletin elinde kalsın üretime devam etsin en azından devlet kontrolünde olursa o gün bugün karşılaştığımız tablonu ile karşılaşmayacağımızın biz farkında idik ama o gün yapılan eylemde fabrikanın hiçbir çalışanı yoktu. Aradan 2 ay zaman geçti 25 işçi işten çıkarıldı. Biz CHP'nin kürsüsünde konuştuk diye CHP'li mi olduk? Hayır. Bugün yüzde 67 zamla maalesef uyanabiliyoruz." şeklinde konuştu.

Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Divan Toplantısı'na Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran, Teşkilat Başkanı İbrahim Zorlu, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Toplantıda ilçe başkanları söz alarak ilçede yürütülen faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptı.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2022, 19:03