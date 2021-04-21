AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözlere sert tepki gösterdi.

Engin Altay'ın eski Başbakan Adnan Menderes'in "dinci odaklara yüz verdiğini, ardından Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldığını" iddia ederek, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e.." değerlendirmesinde bulunmasına tepki gösteren Kavuncu; "Kafa aynı kafa. CHP'de değişen hiçbir şey yok. Sandığı hazmedemeyen; darbe özlemiyle yanan bu hastalıklı zihniyet siyasi eşkiyalık peşinde. Özlemini duyduğunuz o karanlık günleri millet tarihe gömeli çok oldu." ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021, 12:07